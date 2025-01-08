TRABZONSPOR ALANYASPOR maçı ŞİFRESİZ İZLE! A SPOR Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı, HD izle

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan bu önemli Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, iki takım için de büyük önem taşıyor. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, güçlü kadrosuyla favori olarak sahaya çıkarken, Akdeniz ekibi Alanyaspor ise sürpriz bir sonuçla turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Alanyaspor karşılaşması bugün saat 18:00'da oynanacak.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Alanyaspor mücadelesi A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

Kapsama: Doğu

Yayın Kalitesi: SD ve HD

Şifre Durumu: Şifresiz

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