TRABZONSPOR ALANYASPOR maçı ŞİFRESİZ İZLE! A SPOR Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı, HD izle
Trabzonspor ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor! Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor-Alanyaspor maçı şifresiz izleme seçenekleriyle gündemde. A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak bu kritik mücadele, hem taraftarların hem de sporseverlerin dikkatini çekiyor. Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte detaylar!
Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan bu önemli Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, iki takım için de büyük önem taşıyor. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, güçlü kadrosuyla favori olarak sahaya çıkarken, Akdeniz ekibi Alanyaspor ise sürpriz bir sonuçla turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor Alanyaspor karşılaşması bugün saat 18:00'da oynanacak.
TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Alanyaspor mücadelesi A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12053 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı (SR): 27500
FEC: 5/6
Kapsama: Doğu
Yayın Kalitesi: SD ve HD
Şifre Durumu: Şifresiz