Trabzon Hayrat'ta panik anları yaşandı. İsale hattı çalışmaları esnasında yaşanan göçük nabızları yükseltti. İşçiler göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Trabzon'da isale hattı mı göçtü? Trabzon'daki göçükte kaç işçi öldü? İşte detaylar...

TRABZON'DAKİ İSALE GÖÇÜĞÜNDE KAÇ İŞÇİ ÖLDÜ?

Trabzon Hayrat ilçesinde isale hattı çalışmasında bir göçük yaşandı. Alanda çalışan işçilerden 3'ü göçük altında kaldı. Yapılan arama çalışmalarında 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

GÖÇÜK NEDEN OLUŞTU?

İlçenin Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.