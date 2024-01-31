Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biri olan Tota dağının konumu ile ilgili merak artıyor. Tota dağı, doğaseverler tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir bölge olmasının yanı sıra, konumu ve ulaşımı ile ilgili detaylar da merak konusu olmaya devam ediyor. Tota dağı, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yer almaktadır. Seyahat rotasını oluştururken merak uyandıran Tota dağının nerede olduğu ve oraya nasıl gidileceği merak konusu oluyor. Peki, Tota dağı nerede? Tota dağına nasıl gidilir? İşte detaylar! Detaylar haberimizde...

TOTA DAĞI NEREDE?

Isparta'ya 101 km uzaklıkta olan Sütçüler İlçesi'nde yer alan Tota dağı muhteşem doğasıyla ziyaretçileri büyülüyor. Foto safari, trekking, oryantiring, dağcılık, safari ve su sporları gibi birçok alanda etkinliklerin yapıldığı bu alanda tarih ve kültüre dair izler bulmak mümkündür. Tota dağının yamacındaki alan 20 hektardan oluşur. İçerisinde misafirhane, piknik alanları mevcut olan Tota dağında Köprüçay Havzasını kuşbakışı izleyebilirsiniz.

NASIL GİDİLİR?

Isparta, Sütçüler ilçesi, Bucakdere Köyünde yer alan Tota Dağı Orman İçi Dinlenme Tesislerine her tür araçla ulaşım sağlanabilmektedir.