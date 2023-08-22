Toplu sözleşme görüşmelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Çalışanların haklarını belirleyecek olan 4. Toplu Sözleşme toplantısının tarihi ve saati hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, Toplu sözleşme görüşmesi ne zaman? 4.Toplu sözleşme toplantısı saat kaçta? İşte detaylar...

6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde süreç devam ediyor. Henüz ortak bir rakamda anlaşamayan tarafların 4. Toplu sözleşme görüşmesini ne zaman gerçekleştirecekleri merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından toplu sözleşme görüşmesinin saati araştırılmaktadır. Peki, Toplu sözleşme görüşmesi ne zaman? 4.Toplu sözleşme toplantısı saat kaçta? Detaylar haberimizde...

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Memur-Sen'in, hükümetin 17 Ağustos'ta yapılan 3. toplantıda yaptığı yeni teklifi kabul etmemesi üzerine taraflar bugün yeniden masaya oturacak.

İLK TEKLİF 14 AĞUSTOS'TA SUNULDU

Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti. 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

MEMUR-SEN YÜZDE KAÇ ZAM TALEP ETMİŞTİ?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. TRT Haber'in aktardığına göre konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

TARAFLAR ANLAŞAMAZSA NE OLACAK?

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.