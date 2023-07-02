Tom Yum Goong tarifi! Masterchef Tom Yum Goong çorbası nasıl yapılır? Tom Yum Goong için gerekli malzemeler nelerdir? Tom Yum Goong hangi ülkeye ait?

Masterchef 2 Temmuz yarışmasında şefler tarafından Tom Yum Goong yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Tom Yum Goong nasıl yapılır? Tom Yum Goong yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Tom Yum Goong yemeğinin tarifi! Tom Yum Goong nasıl yapılır? Tom Yum Goong yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Tom Yum Goong tarifi oldu. Peki en güzel Tom Yum Goong yemek tarifi nasıldır? Tom Yum Goong yemeği nasıl yapılır? Tom Yum Goong için gerekli malzemeler nelerdir? Tom Yum Goong tarifi! Tom Yum Goong nedir, ne demek? Masterchef Tom Yum Goong nasıl yapılır? Tom Yum Goong hangi ülkenin yemeği? Tom Yum Goong hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

TOM YAM NEDİR, NE DEMEK?

Tom yam, genellikle karidesle pişirilen bir tür sıcak ve ekşi Tay çorbasıdır.

"Tom yam" kelimeleri iki Tayca kelimeden türetilmiştir. Tom kaynatma sürecini ifade ederken, yam "karışık" anlamına gelmektedir. Tom yam, et suyunda cömertçe kullanılan kokulu baharatlar ve otlar ile kendine özgü sıcak ve ekşi tatları ile karakterize edilmektedir. Çorba, ayrıca limon otu, kaffir misket limonu yaprağı, havlıcan, limon suyu, balık sosu ve ezilmiş kırmızı biber gibi taze malzemelerle yapılmaktadır. Tom yam baharatı, kaffir misket limonu yaprağı ve kırmızı biber içeriği nedeniyle potansiyel bir fonksiyonel gıda ve doğal bir antimikrobiyal olarak araştırılmıştır.

Ticari tom yam ezmesi, tüm bitki bileşenlerinin ezilmesi ve derin yağda kızartılması, ardından baharat ve diğer koruyucu bileşenlerin eklenmesiyle yapılır. Macun şişelenir veya paketlenir ve dünya çapında satılır. Macunla tatlandırılmış Tom yam, taze bitki içerikleriyle yapılandan farklı özelliklere sahip olabilmektedir. Çorba genellikle karides, tavuk veya domuz eti gibi etleri içerir.

TOM YUM GOONGİÇİN GEREKLİ MALZEMELER

İnce dilimlenmiş 3 adet kırmızı acı biber,

3 tane kurutulmuş kaffir lime yaprağı,

1 yemek kaşığı kurutulmuş limon otu,

2 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi ya da 3 dilim kurutulmuş galangal,

2 yemek kaşığı lime suyu,

2 yemek kaşığı balık sosu,

yarım yemek kaşığı esmer şeker,

1-2 Yemek Kaşığı Acı Biber Ezmesi,

1 su bardağı su,

1 çay kaşığı balık tozu (hon-dashi),

1 su bardağı jumbo karides, temizlenmiş, ayıklanmış,

2 çay bardağı mantar

TOM YUM GOONG NASIL YAPILIR?

1 çay kaşığı balık tozunu ve 1 su bardağı suyu bir tencerede kaynamaya bırakın.

Kaynayınca limon otunu, zencefil rendesini (ya dakurutulmuş galangal dilimlerini) ve lime yapraklarını ekleyip kısık ateşte 5 dakika kaynatın.

Daha sonra acı biber ezmesini, mantarları, balık sosunu, , lime suyunu ve şekeri ekleyip hepsini karıştırın.

İnce dilimlenmiş kırmızı biberleri ve karidesleri tencereye alın.

3-4 dakika daha kaynatıp çorbayı ocaktan indirin.

Kaşıkla çorbadaki limon otlarını, lime yapraklarını ve eklediyseniz kurutulmuş galangal dilimlerini alın. İnce kıyılmış taze kişniş yaprakları ile Tom Yum Goong çorbasınıservis edin.

Afiyet olsun.