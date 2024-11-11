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TOKİ en fazla sosyal konutu İstanbul'a yapacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için çıkılan ihaleye göre, en fazla konut İstanbul'da yapılacak.

TOKİ'nin internet sayfasında yer alan bilgilere göre, Türkiye'de TOKİ eliyle 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konutun inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. Bunların yaklaşık yüzde 90'ını sosyal konutlar oluşturdu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılarak 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.

EN FAZLA KONUT 3 BÜYÜKŞEHİRDE İNŞA EDİLECEK

İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.

İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.

Diğer büyükşehirlerde ihalesine çıkılacak konut sayıları şöyle:

"Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799; Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682; Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339; Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305; Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300; Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394; Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300; Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334; Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476; Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40; Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915; Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3; Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678; Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318; Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989; Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1900."

TOKİ en fazla sosyal konutu İstanbul'a yapacak
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Emlak
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Evi olana kentsel dönüşüm için destek veriliyor adamın zaten evi var. Ya biz ne yapacağız hiç evimiz yok hep kiradayız? Toki evleri verilirken son 10 yılda hiç evi olmayan kişilere öncelik vermeli. millet evi satıp çocuğunun üzerine evi geçririp toki den bi daha ev almaya çalışıyor

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Yahu sıfır TOKİ evlerini millet satılığa çıkarıyor sarı ilanda buna bir çare bulun. Asıl hak sahiplerinin hakkı yeniyor, burasını bile usulsüzlük sarmış.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İstanbul' da TOKİ yapılacağına Ana yolların genişletilmesi gerekir. 90'lı yıllarda 1 milyon kadar araba varken bugün 5 milyon üzerinde araba var ve yollar halen aynı yollar. Örnek, bugün 2 şerit olan Kadıköy Pendik minibüs yolunun tek şeridi otopark olmuş durumda.

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Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Benim de depremde yıkılan evimi yapsalar. Bu saatten sonra yemeyip içmeyip maaşımın tamamını ev için biriktirsem anca mezarda alabilirim. (reklam engelleyici kurdum zaten yorumlarımı yayınlamıyorsunuz reklam izletmeye hakkınız yok)

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Haber Yorumlarıalper tokka:

Kurada çıktık 2 senedir evin yapılmasını bekliyoruz. Bizlerin evini daha bitiremediler ki 250 bin evi nasıl yapacaklar

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Haber Yorumlarıvatandaş:

tc vatandaşı gençlere ev yapın öncelikle. evlenemiyorlar bu yüzden

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Haber YorumlarıSerkan ferit Kayık:

Kocaeli/körfezde ilimtepe'de bir sürü sahipsiz toki dairesi var. Ben araştırıp sahiplerini bulup kira için arıyorum. Dediğimde adamın toki'de evinin olduğundan haberi yok.

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