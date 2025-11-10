Haberler

TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu Haber Videosunu İzle
TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Yüzyılın Konut Projesi' olarak adlandırılan 500 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. Vatandaşlar projeye yoğun ilgi gösterirken, Eskişehir'de ilgili şubelerin önünde yüzlerce metre kuyruk oluştu. Ev sahibi olma hayali kuranlar saatlerce sıra bekledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular başladı.

AŞAMALI BAŞVURU SİSTEMİ ÇARE OLMADI

Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulandı. Ancak bu uygulama yoğunluğun önüne geçemedi.

TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

YÜZLERCE METRE KUYRUK OLUŞTU

Eskişehir'de Sakarya-1 Caddesi'nde bulunan bir şubenin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce metre kuyruk oluştu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) güvencesiyle ev sahibi olmak için saatlerce sıra bekleyen vatandaşlar, projeyle ilgili memnuniyet duyduklarını ifade etti. Öte yandan, kuyrukta zaman zaman gergin anların da yaşandığı görüldü.

TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

"KUYRUĞA GİRDİK, ÇIKARSA ŞANSIMIZA"

Sabah saat 09.00'da kuyruğa giren ve 14.30 sıralarında hala sıra bekleyen 58 yaşındaki Ergün Coşkun, "Ev için bekliyoruz işte. Kuyruğa girdik, çıkarsa şansımıza. Deneyeceğiz bakalım. Bayağı bir kuyruk var, 1 kilometreye yakın gibi. İnşallah çıkar, umutluyuz. Umut biterse hayat bitermiş. Bütün insanları buraya yönlendirmişler, gördüğünüz üzere büyük bir sıkıntı oluyor. İçerideki işlemler yavaş mı ilerliyor, bilmiyorum. İçeriyi göremiyorum ki. Halkı bölseler daha iyiydi değil mi?" dedi.

TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

"İŞLEMLER BİRAZ YAVAŞ GİDİYOR"

Engin Sert ise, "Sabah 07.00'dan beri bekliyorum. Burada TOKİ kuyruğu var. İşlemler biraz yavaş gidiyor. Çok kalabalık, 20-30 metre kuyruk var" şeklinde konuştu.

TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

SON GÜN 19 ARALIK

Dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarda ev sahibi olma imkanı sunulması amacıyla Türkiye genelinde 500 bin konutun inşa edileceği projeye başvurular 19 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Emlak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti

Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
KKTC'nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye'ye yapacak

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak! Tarih belli oldu
Konya'da patlama sesleri panik yarattı! Valilik işin gerçeğini açıkladı

Şehri karıştıran patlama sesleri! Valilikten jet açıklama geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Miss Universe Türkiye Ceren Arslan siyahlara büründü, Atatürk'ün portresiyle yürüdü

Ceren Arslan'dan Tayland'da dikkat çeken 10 Kasım mesajı
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi

Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi
Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor

Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.