TOGG T10F GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sedan TOGG T10F ne kadar, satış fiyatı ve teknik özellikleri neler?

Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, merakla beklenen yeni fastback modeli T10F Sedan'ı satışa sundu. Keskin hatları, aerodinamik tasarımı ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla öne çıkan T10F, hem sürüş konforu hem de dijital iç mekân deneyimiyle dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TOGG T10F SATIŞA ÇIKTI MI?

TOGG T10F Sedan, uzun süredir merakla beklenen yeni fastback modeli olarak 15 Eylül 2025 Pazartesi günü Türkiye'de satışa sunuldu. Almanya'da ise araç 29 Eylül'de kullanıcılarla buluştu. Mardin ve Urla tonları dahil olmak üzere toplam 9 renk seçeneğiyle satışa sunulan model, ön satış öncesinde deneyim merkezlerinde ziyaretçilere sergilendi.

TOGG T10F SEDAN'IN SATIŞ FİYATI NE KADAR?

TOGG T10F Sedan'ın fiyatları model ve donanım özelliklerine göre değişiyor. V1 RWD Standart Menzil modeli 1.878.000 TL'den, V1 RWD Uzun Menzil 2.188.000 TL'den, V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 TL'den, V2 4More modeli ise 3.133.641 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Fiyatlar, ÖTV düzenlemeleri, opsiyon paketleri ve donanım seçeneklerine göre farklılık gösterebiliyor.

TOGG T10F ÖZELLİKLERİ NELER?

TOGG T10F Sedan, keskin hatları, aerodinamik yapısı ve yenilikçi renk seçenekleriyle öne çıkıyor. Dış tasarımda lale formundaki yatay çizgiler ve yenilenen ızgara dikkat çekiyor. İç mekânda 12,3 inç dijital gösterge ve 29 inç multimedya ekranı sürücü deneyimini modernleştiriyor. Kör Nokta Asistanı, Otomatik Park Asistanı, Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici ve Akıllı Şerit Takip Sistemi gibi ileri sürüş teknolojileri ile donatılan araç, Trumore dijital platformu sayesinde her zaman çevrim içi olmayı sağlıyor. Bagaj hacmi 505 litre ile segmentinde geniş bir kullanım sunuyor.

TOGG FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR

TOGG, araç alımını kolaylaştırmak için faizsiz kredi seçenekleri sunuyor. Örneğin T10F V2 modelinde 700 bin TL kredi 12 ay vadeyle ve yüzde 0 faizle aylık 58.334 TL taksitle alınabiliyor. 1 milyon TL kredi, 48 ay vadede yüzde 2,68 faiz oranıyla aylık 43.185 TL; 1,7 milyon TL kredi ise yine 48 ay vadede yüzde 2,73 faizle aylık 74.256 TL ödemeyle kullanılabiliyor. T10F 4More versiyonunda da benzer faizsiz ve düşük faizli kredi seçenekleri mevcut. Kurumsal müşteriler için de 1 milyon 750 bin TL kredi 48 ay vadede yüzde 2,80 faiz oranıyla sunuluyor.