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Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

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Türkiye'nin otomobil girişimi Togg'un 2025 model araçlarının fiyatları belli oldu. Yeni yılda fiyatlara zam yapılmazken kredi imkanları da dikkat çekiyor.

Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg T10X, 2025 yılına zam yapmadan girdi. Ocak ayında T10X V2 modeli için yüzde 0 faizli kredi ve uygun ödeme koşulları sunuluyor.

TOGG T10X FİYATLARI 2025'TE DEĞİŞMEDİ

Togg, 2024 yılında toplam 30 bin 93 kullanıcıya teslim edilen T10X modelinin fiyatlarını 2025'te sabit tuttu. Ocak ayı boyunca T10X V2 modeline özel ödeme seçenekleri sunan Togg, kredi fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

Kampanya kapsamında T10X V2 modeli için şu kredi seçenekleri mevcut:

- 500 bin TL kredi: %0 faizli 12 ay vade veya %2,29 faizli 30 ay vade.

- 650 bin TL kredi: %0,99 faizli 12 ay vade veya %2,69 faizli 30 ay vade.

Bu koşullar, özellikle faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde kullanıcılar için avantaj sağlıyor.

Togg 2025 model fiyatları belli oldu

TOGG T10X: TÜRKİYE'NİN ELEKTRİKLİ İKONU

Doğuştan elektrikli olan Togg T10X, Türkiye'deki mobilite dönüşümünün öncüsü olarak dikkat çekiyor. 2025 yılına özel kampanya ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Togg, çevre dostu ve teknolojik araçlarıyla Türkiye pazarındaki konumunu güçlendiriyor.

Togg'un sabit fiyat politikası ve avantajlı ödeme seçenekleri, elektrikli araç almayı düşünen tüketiciler için cazip bir alternatif oluşturuyor.

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıMerxas:

italyan dönmesi togg :) TR de sadece parça birleştiliyor koyunlar çok mutlu:)

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Haber YorumlarıAdem Bilican:

Fiyatı neden yazmıyor sadece kredileri yazıyorsunuz

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Haber YorumlarıErem:

Bu haber kanalı iyice içi boş haberler yapmaya başladı

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Haber YorumlarıMuhammed Polat:

Bir insanda beyin varsa almaz ??

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Elektrikli araçlara karnımız TOG. Depremde,sel,heyecandan elektirikler kesilir. Niçin dizel, lpg veya benzinlisi veya hibrit i olmaz

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Haber YorumlarıOrhun Orhan:

algıya bak 2025 fiyatalari belli oldu sanki zam yapmışlar gibi yerli ve milli olana ullkemizde destek bu işte oysaki fiyatı aynı kalmis

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hibriti çıkana kadar Togg ,Mogg almam...

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Haber YorumlarıHikmet Demirci:

Zenginlere yapılan kampanya aylık ödemesi en az 40 bin TL asgari ücretlinin alma hakkı maalesef yok.

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Haber Yorumlarıalican bakir:

Bu haber başlıklarını yazan kardeşim. Biz zaten eskidende haber içeriğine bakıyorduk sırf sen böyle saçma sapan paşlık atıyorsun diye değil. Allah aşkına bunu kim yazıyorsa değiştirin artık. Magazinci galiba kendisi

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

fiyati sabit tutmayipta ne yapacakti,sadece siradan bir yazilim,gerisi hazir montaj....

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