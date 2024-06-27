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Tofaş üretime ara mı veriyor? Tofaş neden üretime ara verdi?

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Türkiye'nin önde gelen otomobil üreticilerinden Tofaş, üretimine ara verme kararı aldı. Şirketin neden böyle bir karar aldığı ise merak konusu oldu. Türk otomotiv defi Tofaş, Bursa fabrikasında planlı bakım-onarım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle 16 Temmuz- 20 Ağustos 2024 tarihleri arasında üretime ara verecek.

Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş, KAP'a yaptığı açıklamayla Bursa fabrikasında 16 Temmuz ile 20 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verileceğini duyurdu. Peki, Tofaş üretime ara mı veriyor? Tofaş neden üretime ara verdi?

TOFAŞ ÜRETİME ARA MI VERİYOR?

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Şirketimiz Bursa fabrikasında 16.07.2024 – 20.08.2024 tarihleri arasında üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir.

Tofaş üretime ara mı veriyor? Tofaş neden üretime ara verdi?

TOFAŞ NEDEN ÜRETİME ARA VERDİ?

Bahse konu dönemde çalışanlarımız planlı yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İhracat Türkiye Bursa Tofaş Jeep Gündem Otomobil İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

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