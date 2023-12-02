Sosyal medya platformları arasında yer almakta olan Tiktok hakkında gündeme gelen haberlerin ardından birçok kişi tarafından Tiktok yasaklandı mı? Sorusu merak ediliyor. Peki, Tiktok yasaklandı mı? Tiktok yasaklanacak mı, neden yasaklanacak?

Tiktok yasaklandı mı? Tiktok yasaklanacak mı, neden yasaklanacak?

Tiktok yasaklandı mı? Sorusu, platformun birçok ülkede yasaklanması ve son zamanlarda gündeme gelen haberlerin ardından araştırma konusu oluyor. Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalardan olan TikTok'un kapanacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. TikTok'un kapatılacağı iddiaları üzerine kullanıcılar konuyu araştırmaya başladı. Peki, Tiktok yasaklandı mı? Tiktok yasaklanacak mı, neden yasaklanacak?

TİKTOK YASAKLANDI MI?

Geçtiğimiz aylarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) sosyal medya platformu TikTok hakkında veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlatmıştı. TikTok'un kapatılacağı iddiasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Bir kaç gündür gündemi meşgul eden "Laz kızı" olayından sonra sosyal medya platformu TikTok'ta benzer skandallar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak orta yaşlı bir kadın, skandal ifadeler kullandı. Öte yandan TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunacak.