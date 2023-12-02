TİKTOK YASAKLANDI MI? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı?

Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalardan olan TikTok'un kapanacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. TikTok'un kapatılacağı iddiaları üzerine kullanıcılar konuyu araştırmaya başladı. TikTok kapanmasın diyenler kadar TikTok kapatılsın diyenler de var. Peki, TİKTOK yasaklandı mı? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? İşte detaylar…

TikTok kapanıyor mu merak ediliyor. Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalardan olan TikTok'un kapanacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. TikTok'un kapatılacağı iddiaları üzerine kullanıcılar konuyu araştırmaya başladı. TikTok kapanmasın diyenler kadar TikTok kapatılsın diyenler de var. Peki, TİKTOK yasaklandı mı? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? İşte detaylar…

TİKTOK YASAKLANDI MI?

Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalardan olan TikTok'un kapatılacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) sosyal medya platformu TikTok hakkında veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlatmıştı. TikTok'un kapatılacağı iddiasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

TİKTOK TÜRKİYE'DE YASAKLANDI MI, HANGİ ÜLKEDE YASAKLANDI?

TikTok, iOS ve Android sürümü olan bir sosyal paylaşım servisidir. Tiktok ile fotoğraf, video, müzik, bulunduğunuz yer ya da aklınıza gelebilecek her şeyi kısa video olarak paylaşabiliyorsunuz. TikTok'u kötüye kullanımın artması nedeniyle de birçok ülke, platformu yasaklamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ise bu ülkelerin arasına bir yenisi eklendi. Nepal, 14 Kasım günü yaptığı açıklamada Tiktok'u yasaklayacağını belirtti.

TİKTOK NEDİR?

Kendini küresel bir video topluluğu olarak tanımlayan TikTok ile kullanıcılar, kendi kısa videolarını oluşturup, paylaşabiliyor. Kullanıcılar, videolarına, özel efekt filtreleri, eğlenceli etiketler ve çıkartmalar ile sevdikleri müzikleri veya sesleri ekleyelebiliyor.

Video klipleri kırpmak, kesmek, birleştirmek ve kopyalamak için düzenleme araçları da sunan TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat ve Vine gibi uygulamaların kesişiminde kısa ve anlık videolara odaklanan bir platform. TikTok'taki videolar 15 saniye ile sınırlı ancak daha uzun hikayeler oluşturmak için videolar birbirine eklenebiliyor..