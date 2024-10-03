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THY personel alımı ilanı açtı! THY personel alımı başvuruları ne zaman? THY iş başvurusu nasıl, nereden yapılır?

THY personel alımı ilanı açtı! THY personel alımı başvuruları ne zaman? THY iş başvurusu nasıl, nereden yapılır?
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THY personel alımı ne zaman yapacak? THY iş başvurusu nasıl, nereden yapılır? THY hangi departmanda işe alım yapıyor, kaç kişi alacak? Türk Hava Yolları, tecrübeli-tecrübesiz lisanslı dispeçer alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu duyurunun üzerine THY bünyesinde çalışmak isteyen kişiler gündemde nasıl ve nereden başvuracaklarını araştırıyor. Peki Türk Hava Yolları personel alımını ne zaman yapacak?

THY personel alımı ilanı açtı mı? THY personel alımı başvuruları ne zaman? THY iş başvurusu nasıl, nereden yapılır? Türk Hava Yolları işe alım yapıyor mu? THY, "Kariyerine Türk Hava Yolları'nda devam etmek isteyen, dispeçer lisansına sahip tecrübeli ve tecrübesiz adaylara iş imkânı sunuyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklama üzerinde Türk Hava Yolları bünyesinde çalışmak isteyenler başvuru süreci ile ilgili merak ettiklerini araştırıyor. İşte THY personel alımı ile ilgili merak edilenler…

THY PERSONEL ALIMI İLANI

Türkiye'nin havayolu şirketi Türk Hava Yolları personel alımı yapacağını duyurdu. THY, tecrübeli ve tecrübesiz lisanslı dispeçer alımı yapıyor. Bu iş ilanına başvurmak için son tarih 14 Ekim 2024 olarak belirlendi.

THY personel alımı ilanı açtı! THY personel alımı başvuruları ne zaman? THY iş başvurusu nasıl, nereden yapılır?

THY İŞ BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,
  • 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olan,
  • En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,
  • Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.
  • Geçerli bir SHY-UHU Dispeçer lisansına sahip olan,
  • İyi derecede İngilizce bilen,
  • İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.
  • Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmaya uygun olan,
  • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,
  • Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmayan,
  • Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,
  • Türk Hava Yolları A.O. veya Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olan çalışma arkadaşları arıyoruz.

THY personel alımı ilanı açtı! THY personel alımı başvuruları ne zaman? THY iş başvurusu nasıl, nereden yapılır?

DİSPEÇER NEDİR?

Dispeçer, uçuşların güvenli şekilde gerçekleşmesi için gerekli planlamaları yapan kişidir ve aynı zamanda uçuş harekât uzmanı olarak da bilinir.

Dispeçerin Görev ve Sorumlulukları:

  • Uçuş harekâtını planlamak ve uçuşu takip etmek,
  • Gerekli durumlarda uçuş ekibini bilgilendirmek,
  • Acil durumlarda ilgili birimlere bilgi iletmek,
  • Uçuş için yakıt ikmalini organize etmek,
  • Uçuş öncesi temizlik ve bagaj yükleme kontrollerini yapmak,
  • Uçuş ekibinin ve teknisyenlerin hazır olup olmadığını kontrol etmek,
  • Herhangi bir olumsuz durumda gerekli bildirimleri yapmak.

Dispeçer, uçuşun güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için uçuş boyunca tüm süreçleri yakından takip eder.

THY personel alımı ilanı açtı! THY personel alımı başvuruları ne zaman? THY iş başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Betül Cirit
Betül Cirit
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