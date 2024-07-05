TFF, Merih Demiral için verilen 2 maçlık ceza için CAS'a gidemeyecek. Demiral, 2 maç ve daha az cezalarda CAS'a gitme hakkı bulunmadığı için yarın oynanacak Hollanda maçında forma giyemeyecek. Peki, TFF, CAS'a neden başvuramıyor? Merih Hollanda maçında neden yok?

TFF, CAS'A NEDEN BAŞVURAMIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA tarafından Merih'e verilen ceza için CAS'a itirazda bulunamayacak. CAS'a gidilebilmesi için verilen cezanın 2 maçtan daha fazla olması gerekiyor. Cezanın 2 maç ve daha az olduğu durumlarda CAS'a gitme hakkı bulunmuyor.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."