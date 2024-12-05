Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte istifaya davet etti. TFF başkanı da bu çağrıya "İstifayı burada mı açıklayayım yoksa yarın arkadaşlarla görüşerek mi açıklayayım? Yönetim kuruluna sormazsam ayıp olur" sözleriyle anında yanıt verdi. İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek'e olan saygısını yitirdiğini de sözlerine ekledi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İSTİFA olayı nedir?

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU İSTİFA OLAYI NEDİR?

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz."

HACIOSMANOĞLU ANINDA YANIT VERDİ

İbrahim Hacıosmanoğlu da canlı yayında olduğu sırada Galatasaray tarafından yapılan bu istifa çağrısına "İstifayı burada mı açıklayayım yoksa yarın arkadaşlarla görüşerek mi açıklayayım? Yönetim kuruluna sormazsam ayıp olur" sözleriyle yanıt verdi.

"ARTIK DURSUN ÖZBEK'E SAYGIM YOK"

Hacıosmanoğlu, sözlerinin devamında "Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakacağım. İspatlamazsanız bunun bedeli ağır olur. Benim sözlerini ispatlamayan Dursun Özbek'e saygım yok. Benim gözümde saygısını yitirdi. Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların niyetini anlamıştır" ifadelerini kullandı.

"BİZİ KORKUTMAYA MI ÇALIŞIYORSUN?"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Nasıl bir kumpas kurduk size ki siz 3 puan farkla öndesiniz! Kumpas kursak bu mu olurdu? Benim takımım Trabzonspor ya, Ertuğrul başkan bunu söylese toplum 'haklı galiba Trabzonspor ne halde' der. Hiç mi gücümüz yetmedi ya kumpas kurmuşuz hala lidersin! Biz Galatasaray'ın başarısızlığını mı istiyoruz, böyle bir saçmalık olabilir mi? Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda beni alkışlayan Galatasaray taraftarı değil miydi? Bizi korkutmaya mı çalışıyorsun, biz sokaktan geldik! Biz yarını düşünerek yaşamayız. Çok güzel bir açıklama yapmışlar" dedi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TRT Spor'da Galatasaray ile ilgili yaptığı öne çıkan açıklamalar şu şekilde;

"Eğer yapıyorsam adam değilim. İnsanların şahsiyetine dokunuyor. Çok aşağılık bir cümle var... Ne zaman Trabzonspor'daki halime döneceğimi merak ediyorlar, şu an TFF'nin başındayım. Ona göre davranıyoruz. Trabzonspor başkanıyken Fenerbahçe ve Ali Koç ile yaşadıklarımızın ezikliğinden... Türkçe konuşalım yalakalık yapıyorum... Sen benim şahsiyetim hakkında nasıl konuşuyorsun? Fenerbahçe başkanı, Kulüpler Birliği başkanı aynı zamanda. Tüm eski defterleri kapattık, bize bir adım gelene biz 100 adım atacağız.

"MHK ATAMALARINA KARIŞMIYORUM"

MHK'nin atamalarına ben karışmıyorum. Ben hiçbir birime karışmıyorum, olumsuz bir konu olursa hesabını sorarım. Hakem arkadaşımızın (Oğuzhan Çakır) arkasındayız, kötü bir maç yönetmedi. Galatasaray'a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar. Neden böyle bir şey yapalım. TFF'de ilk kez 7 tane kulüp başkanı var, herkes formalarını çıkardı. Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak. Bize destek vermelerinin karşılığı imtiyaz vermekse bizde o yok. MHK Başkanı'na söylediğim tek şey var; yönlendirme ile iş yapmayacağız.

"ÖZBEK'İN SÖZÜNE EKLEYEYİM, 'RUHUNU DA ALIRIM'"

Başkanın söylediği 'el uzatanın elini kırarım' sözünü katılıyorum. Hatta ekleyeyim, ruhunu da alırım. Bu bütün kulüplerimiz için geçerli. Camialara ve taraftarlarına sonsuz saygımız var.

"EYÜPSPOR'UN HAKKI YENDİ"

Maça Oğuzhan Çakır'ın talimatla mı gönderildiği soruluyor. Talimatla verilmiş olsa maçta, Eyüpspor'un hakkı yendi.

"TÜRK TAKIMININ OLMADIĞI KURADA BENİM NE İŞİM VAR?"

Galatasaray'a yönelik eleştiriler hakkında da konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Sayın başkanın söylediği sözler, bizim Galatasaray'a antipati ile bakmamızı sağlamaz. Biz oyuncuların hocanın emeğini niye yiyelim. 'Kapıların arkasında Galatasaray konuşuyor' diyor. Biz niye konuşmayalım. Bir yerde konuştuk, Cannes'da UEFA toplantısı vardı. Ceferin ile görüştük, kafamız uyuştu. 'Sen de benim gibi biraz kırıksın' diyorum ona. Young Boys'a elenince onunla konuştuk, elendiğimiz için üzüldüm gidiyordum ülkeye. 'Niye gidiyorsun?' dedi. 'Türk takımının olmadığı kurada benim ne işim var?' dedim. O da üzüldü Galatasaray'ın elenmesine." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ALEYHİNE KONUŞTUĞUM İSPATLANIRSA GÖREVİ BIRAKRIM"

Kulüplerin yarısından fazlası bizi istemezse gideriz. Yapı diyor... Şimdi yapı, yalıya döndü biliyorsunuz. Benim yalısı olan arkadaşım yok. Benim birisiyle Galatasaray aleyhine konuştuğum ispatlanırsa görevi bırakırım. Orası, Ali Bey'in (Ağaoğlu) evi. Benim de yakın akrabam olur. Orası sanki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yalısı gibi anlatıyorlar. Ben ev sahibiyim, UEFA Başkanı'nı oturttuk, Fenerbahçe Başkanı oturdu. Ben daha samimi olsun diye gittim sandalye aldım. Koltuk mu orada önemli olan? Oradan alındı yalıya indi konu. Fenerbahçe'yi ima ediyor Dursun Başkan, 'aynı ağızdan konuşuyorlar' diyor. Bu ahlak sınırlarını zorlayan bir cümle. Bunların yarısı doğruysa ben adam değilim. İnsanların şahsiyetine dokunuyor. 'Trabzonspor başkanıyken olan fabrika ayarlarına ne zaman dönecek' diye soruyorlar. O zaman kulübü savunuyorduk. Bugün TFF başkanıyız. Ben Ali Koç'a yalakalık yapıyorum gibi konuşuyorlar. Bu insanın şahsiyetiyle alakalı. Sen benim şahsiyetime hakaret etme yetkisini nereden buluyorsun? Bir de Galatasaray gibi güzide bir kulübün başkanısın. Ali Koç aynı anda Kulüpler Birliği başkanı. Biz bütün eski defterleri kapattık dedik. Biz 58 yaşına kadar kimseye yalakalık yapmadık.

"ADAMLIĞIN GEREĞİ BUDUR"

Bu Galatasaray camiasına yakışır mı? 'Fetöş' denen örgüt beni çok sever. Bana sürekli 'Fuat Avni'den mesajlar geliyordu. 'Ayın 15'inde istifa ettiğini bildir yoksa kasetlerini yayınlayacağım' diye. Montajda usta oldukları için endişelenmedim değil. 2015'te kumarbaz başkana çıktı adımız. Ne hikmetse 2024'te aynı görüntü servis ediliyor. Bu görüntüyü yayanlar belli, FETÖ hesapları. Ama bunu Türkiye'de kullanan hesaplar Galatasaray forması giyiyor. Elbette onlar da bizim gibi FETÖ'yü lanetliyor ama benim beklentim 'TFF Başkanı hakkında FETÖ'nün propagandasını kullananlar bizden değildir' demesiydi Galatasaray'ın. Adamlığın gereği budur.

"2 BERABERLİĞİNİZ VAR, BİZ Mİ SİZE KARŞIYIZ?!"

Şahsıma hakaretler bulunan insan, ya düzeltmek zorunda ya da ispatlamak zorunda. Seçildiğimden beri Dursun Özbek ile mi daha çok görüşmüşüm, Ali Koç ile mi, baksınlar. Dursun Özbek ile 5 kez görüşmüşsem Ali Koç ile 20 kez görüşmem lazım çünkü Kulüpler Birliği başkanı. 13 maçta 2 beraberliğiniz var sadece, biz mi siz karşı tutum sergiliyoruz? Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz?

"GÖZLERİME HİÇ BAKTINIZ MI?"

Ben 4 aydır şirketime gitmedim. Daha 1 kez TFF'de başkanlık makamına oturmadım. Kim gelirse gelsin TFF'ye, kimse bize yön veremez. Bana savaş açıyorsunuz, hiç benim gözlerime baktınız mı? Her hakem her maça gidecek.

"NE HİKMETSE SAVCILIK TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ"

Dursun Başkan da bize 'Biz haber portalı olarak biliyorduk. Para farklı yerlerden gelince bir iş var dedim hemen sözleşmeyi feshettirdim' dedi. Ben daha önceki yayınımda sizin hakkınızı savunuyorum bu konuda. Bana sorulan soru savcılığa verilen iki kulüp hakkındaydı, ben sizi ayırmışım, onlar için söylemişim 'Ne hikmetse savcılık takipsizlik kararı verdi.

"OY VEREN DE VERMEYEN DE AYNI"

Ben Dursun Özbek ile görüşüyordum önceden de. Seçim öncesi arayıp destek istediğimde 'Mahmut Özgener'e sözüm var, aday olursa ona oy vereceğim' dedi. beni destekleyecek olsaydı, çakar imzayı verirdi! Seçimden bir gece önce geldi, 'Oyumuzu size vereceğiz.' dedi. Seçimden sonra benim için oy veren de vermeyen de aynı.

"FENERBAHÇE'NİN MAÇI 01:00 'DE BİTTİ! ONU MU OYNATSAYDIK PAZAR GÜNÜ?"

Emniyet ve Spor Şube Müdürü, iki takımın maçlarını aynı gün oynatmak istemiyoruz diye görüş bildirdi. 'Salı günü' dediler, 'yayıncı bir şey demedi' dediler. Bizim bir tane mi yayıncı kuruluşumuz var. Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı yok mu? Fenerbahçe'nin maçı 1'de bitti, onu mu oynatsaydık pazar günü. Avrupa'da 3 günde bir oynayan takım yok mu?