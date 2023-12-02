Tesla Cybertruck, Amerikan otomobil üreticisi Tesla tarafından geliştirilen bir elektrikli pickup truck modelidir. Cybertruck, 2019 yılında Tesla CEO'su Elon Musk tarafından tanıtılmıştır. Araç, özellikle dış tasarımındaki futuristik ve endüstriyel görünümüyle dikkat çekmektedir. Peki, Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? İşte detaylar…

Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl?

Cybertruck'ın gövdesi, paslanmaz çelik alaşımından yapılmış olup, geleneksel otomobil tasarımlarından farklı bir şekle sahiptir. Çoğu araçta yaygın olarak kullanılan yumuşak çizgilere karşı, Cybertruck keskin kenarlar ve geniş yüzeylerle karakterizedir. Peki, Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? İşte detaylar…

TESLA CYBERTRUCK TÜRKİYE FİYATI NE KADAR, BELLİ OLDU MU?

Tesla, bilim kurgudan ilham alan elektrikli pickup modeli Cybertruck'ın teslimatlarına başlarken, temel modelin başlangıç fiyatını yaklaşık 61.000 dolar olarak belirledi. Parlak paslanmaz çelikten yapılan ve arkadan itişli olan temel model, Tesla CEO'su Elon Musk'ın 2019'da ilk duyurduğu fiyatın %50'sinden fazlasına, 60.990 dolara mal olacak. Texas'taki bir lansman etkinliğinde konuşan Musk, Cybertruck'ın bir kamyonun ötesinde olduğunu iddia ederek, "Bu, bir kamyondan daha iyi bir kamyon ve aynı zamanda bir spor arabadan daha iyi bir spor araba" olduğunu belirtti. Diğer iki versiyon olan dört tekerlekten çekişli modeli 79.990 dolar, Cyberbeast ise 99.990 dolarlık fiyat etiketleri ile satışa sunulacak.

CYBERTRUCK ÖZELLİKLERİ NELER, İÇİ NASIL?

Tesla Cybertruck, farklı menzil seçenekleri ve performans özellikleri sunan çeşitli model konfigürasyonlarına sahip olacak şekilde planlanmıştır. Ayrıca, çift motorlu ve üç motorlu sürümlerle, çeşitli hızlanma ve off-road yetenekleri sunan bir araç olması hedeflenmiştir.

Tesla Cybertruck'ın özellikleri şu şekildedir:

Gövde Yapısı:

- Paslanmaz çelik alaşımından yapılmış dayanıklı ve sağlam bir gövdeye sahiptir.

- Yüksek mukavemetli zırh camlarıyla donatılmıştır.

Tasarım:

- Futuristik ve endüstriyel tasarım anlayışıyla dikkat çeker.

- Keskin kenarları, geniş yüzeyleri ve benzersiz şekliyle öne çıkar.

Tahrik Sistemi:

- Tamamen elektrikli bir tahrik sistemine sahiptir.

- Arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli seçeneklere sahiptir.

Performans:

- Farklı model konfigürasyonları ile farklı performans seviyeleri sunar.

- Hızlanma ve off-road yetenekleriyle öne çıkar.

Menşei ve Üretim:

- Tesla tarafından üretilmiş olup, ABD'de üretilen bir otomobildir.

- Üretim tesisleri arasında Gigafactory Texas da bulunmaktadır.

Fiyatlandırma:

- Farklı modelleri ve özellikleri için çeşitli fiyatlandırma seçeneklerine sahiptir.

- Temel modelden başlayarak daha yüksek performanslı ve özellikli modellere kadar farklı fiyat aralıklarında sunulmaktadır.

Sürüş Menzili:

- Elektrikli motor teknolojisi sayesinde, farklı pil kapasitelerine bağlı olarak çeşitli sürüş menzilleri sunar.

- Daha yüksek kapasiteli pillerle daha uzun menzil elde edilebilir.

İç Tasarım:

- Geniş ve minimalist iç mekan tasarımıyla öne çıkar.

- Farklı sürüş destek sistemleri ve teknolojik özellikler içerir.

Çevresel Etkiler:

- Tamamen elektrikli olması nedeniyle, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha düşük çevresel etkilere sahiptir.

- Sıfır emisyonlu bir taşıma çözümü sunar.