2019 Tekirdağ yerel seçimleri de Türkiye genelindeki diğer yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da gerçekleştirildi. Seçim sonuçları kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve 11 ilçenin belediye başkanı belirlendi. Peki, Tekirdağ büyükşehir belediye başkanı kimdir? Tekirdağ büyükşehir belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı oldu?

2019 Tekirdağ yerel seçimleri kapsamında belediye başkan adayları; Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kadir Albayrak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Mestan Özcan, Halkların Demokratik Partisi'nin adayı Şadi Özdemir, Demokratik Sol Parti'nin adayı Mehmet Yaman, Saadet Partisi'nin adayı Fethi Pehlivan oldu. Peki, Tekirdağ büyükşehir belediye başkanı kimdir? Tekirdağ büyükşehir belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı oldu?

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Tekirdağ büyükşehir belediye başkanı Kadir ALBAYRAK'tır. 2019 Tekirdağ yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Yüksek Seçim Kuruluna göre açılan sandıklar sonucunda resmi veriler açıklandı. 2019 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçim sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Mestan Özcan %43,85 oy alırken CHP'nin adayı Kadir Albayrak %51,18 oy alarak Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

KADİR ALBAYRAK KİMDİR?

Kadir Albayrak (18 Şubat 1949, Tekirdağ), Türk bürokrat ve siyasetçi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı.

İlk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ'da tamamladı. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Vatani görevini tamamlamasının ardından Tekel Tekirdağ İçki Fabrikası'nın mühendis kadrosunda işe başladı. Mühendis olarak girdiği fabrikada sırasıyla; laboratuvar şefi, şarap-rakı üretim amiri, işletme şefi, müdür yardımcısı ve son 15 yılda da fabrika müdürü olarak görev yaptı.

2007 yılında emekliye ayrıldı. 2010-2012 yılları arasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda 6 Aralık 2012 tarihinde 6360 Kanun Numarası ile kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 8 Nisan 2014 tarihinde görevi devraldı. 8 Nisan 2019'da 2. Dönem Büyükşehir Başkanlığına başladı.

2021 yılında Macaristan Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmiştir.