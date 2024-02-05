TEFE-TÜFE oranı ile Şubat ayı kira artışı yüzde kaç? Ev ve işyerleri kira artışı tavanı belli oldu!

TEFE-TÜFE oranı ile Şubat ayı kira artışı yüzde kaç olduğu gündeme geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Ev ve işyerleri kira artışı tavanı belli olmasının ardından, Şubat ayı ev ve işyerleri kira artışı merak ediliyor. TEFE-TÜFE oranı ile Şubat ayı kira artışı yüzde kaç? Detaylar haberimizdedir…

TEFE-TÜFE ORANI İLE ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞI YÜZDE KAÇ?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,27 ile lokanta ve oteller oldu.