Mal varlıklarına el konulan Tayyar-Özlem Öz çiftinin avukatı: Kimse hiçbir yere kaçmadı

Haklarında yürütülen soruşturma nedeniyle tüm mal varlıklarına el konulan Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. İddiaları yalanlayan çiftin avukatı Serhat Çetin, "Kimse hiçbir yere kaçmadı. Adli kolluk çalışmasını bitirip, soruşturma savcısı kararını verene dek, Öz ailesi resmi ikametgahlarında çocuklarıyla birlikte bekliyor olacaklar." dedi.

TAYYARGİLLER'İN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken, "Tayyargirler" olarak bilinen Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında geçtiğimiz günlerde 4 farklı suçtan soruşturma başlatıldı. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen çiftin tüm mal varlıklarına da el konuldu.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Güzellik merkezi sahibi olan çiftin yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Açıklama yapan çiftin avukatı Serhat Çetin, iddiaların doğru olmadığını belirtti. Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Somut gerçeklerin hiçbir alıcı bulamadığı güzel ülkemde, spekülatif ithamlar ve iftiralar adeta yok satıyor! Fenomenleri, fenomenlerin açtığı yayınlara katılarak linçleyen, fenomen adaylarımız büyük takdir görüyor. Şimdi ben dosyanın avukatı olarak, ELA plakalı Range Rover'ın 1 ay sonra 5 yaşını dolduracağını ve bundan aylar önce 6 milyona alındığını söylesem, inanmak kimsenin işine gelmez. Ama başka biri eline telefonu alıp, aynı aracın 0 km olduğunu ve 40 - 50 milyon TL ettiğini söylese, alkış kıyamet.

"ÖZ AİLESİ HİÇBİR YERE KAÇMADI"

Ben, 'Öz Ailesi sadece Trend. ve Hepsi... isimli alışveriş platformlarında, resmi şekilde ürün satışı yapıyor ve her ay yüz binler - milyonlar tutarında vergi ödüyor, evrakları da elimde' desem haber niteliği yok. Ama başka biri 'Tayyargiller tek kuruş vergi ödemiyor, arkalarında da karanlık figürler var' dediğinde alkışlar yine havada. 'Kaçtı gitti gibi yalan haberleri iletip durmayın boş yere bana. Kimse hiçbir yere kaçmadı.

"RESMİ İKAMETGAHLARINDA ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE BEKLİYORLAR"

Adli kolluk çalışmasını bitirip, soruşturma savcısı kararını verene dek, Öz ailesi resmi ikametgahlarında çocuklarıyla birlikte bekliyor olacaklar! İster ifadeye davet edilsinler, ister şafak operasyonu yapılsın. +1'li numaralardan gelen aramalara cevap vermeyecekler. Fake hesaplar, uydurma haber yaymasın diye kimseye haraç ödemeyecekler. Biz de hakaret ve iftira içerikli beyanları tespit etmeye devam edeceğiz. Çünkü olması gereken bu."

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Dilan Polat'ın 2019'da "Şampiyonlar Ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 kişinin kimlikleri tespit edilmişti. Savcılığın talebini kabul eden Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz çifti ile Özlem Öz'ün annesi Hayriye Altınok'a da yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

ÖZLEM ÖZ : BANA SORU SORMAYIN

Çiftin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan ürün sattığı, FETÖ ile bağlantısı olduğu ve soy isimlerini değiştirdiği ileri sürülmüştü. Haberlerin ardından takipçilerden çok sayıda mesaj alan Özlem Öz, Instagram hesabından bir video yayınlayarak sitem etmişti. Haklarında haberlerin kim tarafından yapıldığını bilmediğini söyleyen Öz, "Yaklaşık 1 aydır bana haberleri atıyorsunuz. Hakkımızda çeşitli haberler yapıldı. Bunların gerçekliği hakkında, kimin ve kim tarafından yapıldığıyla ilgili bilgim yok. Tayyar Bey de zaten bugün evde değil 'İşim var' diyerek dışarı çıktı. O yüzden bana 'Bize açıklama yapın, ne oldu?' gibi sorular sormayın. Daha önce de notere gitmemiz, köye gitmemiz ana sayfalarda haber yapıldı. Asılsız haberler... Ben aslı olan bir şey olduğu zaman da avukatım tarafından size açıklama yapıyorum. Kendi kendime bir haberle ilgili açıklama yapamam. Ben evimdeyim, çocuklarımla birlikteyim" ifadelerini kullanmıştı.