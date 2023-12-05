Tavuk şiş dürüm tarifi! MasterChef Tavuk şiş dürüm nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tavuk şiş dürüm hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tavuk şiş dürüm hazırladı. Peki, Tavuk şiş dürüm nedir? Tavuk şiş dürüm nasıl yapılır? Tavuk şiş dürüm nedir?

Dürüm lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tavuk şiş dürüm ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tavuk şiş dürüm nasıl yapılır? Tavuk şiş dürüm nedir? Tavuk şiş dürüm nasıl yapılır, Tavuk şiş dürüm yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Tavuk şiş dürüm yapıldı, evde klasik Tavuk şiş dürüm yapıldı! İşte en güzel Tavuk şiş dürüm!

TAVUK ŞİŞ DÜRÜM TARİFİ!

400 Gram Tavuk Göğüs (Derili, Çiğ)

2 Çorba Kaşığı Bitkisel Sıvı Yağ Çeşitleri

0.5 Su Bardağı Süt

2 Diş Sarımsak

2 Tatlı Kaşığı Pul Biber

1 Tatlı Kaşığı Karabiber

1 Tatlı Kaşığı Taze Kekik

1 Tatlı Kaşığı (5G Lık) Tuz (İyotlu)

1 Adet (Orta) Domates

YAPILIŞI

Tavuk şiş dürüm tarifi için; Tavukları küp küp doğrayıp bir kaba alın. Sıvı yağ, süt, soğan suyu, ezilmiş sarımsak ve baharatları karıştır ve doğranan tavuklarla birlikte harmanlayıp 3-4 saat dinlenmesi için buzdolabına koyun Dinlenen tavukları çöp şişlere geçir ve ızgarada kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra lavaş ekmeğine, domatesle birlikte dürüm halinde sarın Tavuk şiş dürüm servise hazır