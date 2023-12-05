Üye Girişi
Haberler

Tavuk şiş dürüm tarifi! MasterChef Tavuk şiş dürüm nasıl yapılır?

Son Güncelleme:
Abone Ol

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tavuk şiş dürüm hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tavuk şiş dürüm hazırladı. Peki, Tavuk şiş dürüm nedir? Tavuk şiş dürüm nasıl yapılır? Tavuk şiş dürüm nedir?

Dürüm lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tavuk şiş dürüm ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tavuk şiş dürüm nasıl yapılır? Tavuk şiş dürüm nedir? Tavuk şiş dürüm nasıl yapılır, Tavuk şiş dürüm yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Tavuk şiş dürüm yapıldı, evde klasik Tavuk şiş dürüm yapıldı! İşte en güzel Tavuk şiş dürüm!

TAVUK ŞİŞ DÜRÜM TARİFİ!

400 Gram Tavuk Göğüs (Derili, Çiğ)

2 Çorba Kaşığı Bitkisel Sıvı Yağ Çeşitleri

0.5 Su Bardağı Süt

2 Diş Sarımsak

2 Tatlı Kaşığı Pul Biber

1 Tatlı Kaşığı Karabiber

1 Tatlı Kaşığı Taze Kekik

1 Tatlı Kaşığı (5G Lık) Tuz (İyotlu)

1 Adet (Orta) Domates

YAPILIŞI

Tavuk şiş dürüm tarifi için; Tavukları küp küp doğrayıp bir kaba alın. Sıvı yağ, süt, soğan suyu, ezilmiş sarımsak ve baharatları karıştır ve doğranan tavuklarla birlikte harmanlayıp 3-4 saat dinlenmesi için buzdolabına koyun Dinlenen tavukları çöp şişlere geçir ve ızgarada kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra lavaş ekmeğine, domatesle birlikte dürüm halinde sarın Tavuk şiş dürüm servise hazır

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

MasterChef Yemek Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına mı alındı, suçu ne? Şule Özbek mi, Türk mü? Urfa dürüm tarifi! MasterChef Urfa dürüm nasıl yapılır? Adana dürüm tarifi! MasterChef Adana dürüm nasıl yapılır? Çöp şiş dürüm tarifi! MasterChef Çöp şiş dürüm nasıl yapılır? Tavuk şiş dürüm tarifi! MasterChef Tavuk şiş dürüm nasıl yapılır? 5 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 5 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title