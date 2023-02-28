Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından, afetzedelere taşınma yardımı başvurusu ve şartları gündeme geldi. Peki, Taşınma yardımı ne zaman yatacak? Afetzedelere yardım başvurusu sorgulama e-Devlet: 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde) Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çiziyorum, vatandaşlarımızdan bu konuda daha...

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği başvurularının başladığı belirtildi. Peki, Taşınma yardımı ne zaman yatacak? Afetzedelere yardım başvurusu sorgulama e-Devlet: 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ NEDİR?

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacaktır.

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden "Afetzede Barınma Desteği" başvurularının alınmaya başladığını bildirdi.

AFETZEDE TAŞINMA DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan taşınma yardımı ile ilgili olarak, " Devletimiz personeliyle kurumlarıyla aracı gereciyle tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik.

AFAD acil yardım ödeneğinden, oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız." dedi.

TAŞINMA YARDIMINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası 10 ilde ciddi hasarlar yaşandı. Deprem taşınma desteğinden afet bölgesi ilan edilen illerdeki vatandaşların yararlanması bekleniyor.

Konuyla ilgili tüm detayların ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından açıklanması ön görülüyor.