Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Tanyeli hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Tanyeli'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Tanyeli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tanyeli hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Tanyelihakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Tanyeli'nin hayatını araştırıyor. Peki, Tanyeli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tanyeli hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

TANYELİ KİMDİR?

İzmir doğumlu olan Tanyeli, 51 yaşındadır ve gerçek ismi Öznuh Kral'dır. 1996 yılından beridir yaşantısını senenin yarısında Avustralya Sidney'de sürdürmektedir. Mektupları Evrene Gönderdim adlı bir kitap yazmış ve bu kitapta hayatını anlatmıştır. Bugüne kadar Dans Et Benle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunuyor.