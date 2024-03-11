Tanju Karakuş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Tanju Karakuş kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı ise Tanju Karakuş. Tanju Karakuş kimdir? Tanju Karakuş nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TANJU KARAKUŞ KİMDİR?

İş insanı olduğu bilinen Tanju Karakuş 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayıdır.