Tahir Karaaslan kimdir? HÜDA PAR Bilecik Belediye Başkan Adayı Tahir Karaaslan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bilecik Belediye Başkan Adayı Tahir Karaaslan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Tahir Karaaslan kimdir? HÜDA PAR Bilecik Belediye Başkan Adayı Tahir Karaaslan nereli? Detaylar haberimizdedir…

TAHİR KARAASLAN KİMDİR?

Tahir Karaaslan, 1972 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi ve eğitim hayatına burada başladı. Eğitim serüvenini başarıyla tamamladıktan sonra tıp fakültesinden mezun oldu. Kariyerine ilk adımını attığı Bilecik'te hekim doktor olarak 25 yıldır görev yapmaktadır. Ayrıca, siyasi kariyerine HÜDA PAR ile başlayan Tahir Karaaslan, 2013 yılında HÜDA PAR Bilecik il teşkilatı kurucu başkanlığı ve Bilecik il başkanlığı görevlerini üstlendi. Tahir Karaaslan, evli ve 5 çocuk babasıdır. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde HÜDA PAR Bilecik Belediye Başkan Adayı Tahir Karaaslan olmuştur.