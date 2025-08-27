Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nereli?
Son dönemde sosyal medya platformlarında en çok araştırılan isimlerden biri haline gelen Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık görevine getirildi. Spor dünyasının yakından tanıdığı bu başarılı güreşçinin hayatı, kariyer yolculuğu ve yeni görevinde yapacakları hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nereli?
Türkiye Güreş Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Akgül'ün, hem spor kariyeri hem de yeni görevine dair bilgiler araştırılıyor. Başarılı güreşçi olarak kazandığı önemli zaferler ve federasyon başkanı olarak yapmayı planladığı çalışmalar, kamuoyunun ilgisini çekiyor. Taha Akgül ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.
TAHA AKGÜL KİMDİR?
Taha Akgül, 22 Kasım 1990'da Sivas'ta doğdu ve 12 yaşında güreşe başladı. Babasının izinden giden Akgül, miniklerde istediği başarıyı yakalayamazken, büyüklerde kısa sürede önemli şampiyonluklara imza attı. Kariyerinde 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha, toplamda 22 madalya kazandı. Rio 2016'da Türkiye'nin tek altın madalyasını aldı. Ayrıca, Paris 2024'te bronz madalya kazanarak üçüncü olimpiyat madalyasına ulaştı. Avrupa şampiyonalarında serbest stilde en çok şampiyonluk kazanan sporcu unvanına sahip.
TAHA AKGÜL KAÇ YAŞINDA?
Taha Akgül, 22 Kasım 1990 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Güreşte elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Akgül, halen aktif spor hayatını sürdürmektedir.
TAHA AKGÜL NERELİ?
Taha Akgül, Türkiye'nin Sivas ilinde doğup büyümüştür. Memleketi Sivas, onun güreş kariyerinin başlangıç noktası olarak önemli bir yere sahiptir.
TAHA AKGÜL'ÜN KAZANDIĞI MADALYALAR
Taha Akgül'ün olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalyalar şunlardır;
OLİMPİYAT OYUNLARI
- Altın: Rio 2016
- Bronz: Tokyo 2020, Paris 2024
DÜNYA ŞAMPİYONASI
- Altın: Taşkent 2014, Las Vegas 2015, Belgrad 2022
- Gümüş: Paris 2017, Nur Sultan 2019
- Bronz: Budapeşte 2013, Oslo 2021, Belgrad 2023