Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nereli?

Türkiye Güreş Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Akgül'ün, hem spor kariyeri hem de yeni görevine dair bilgiler araştırılıyor. Başarılı güreşçi olarak kazandığı önemli zaferler ve federasyon başkanı olarak yapmayı planladığı çalışmalar, kamuoyunun ilgisini çekiyor. Taha Akgül ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül, 22 Kasım 1990'da Sivas'ta doğdu ve 12 yaşında güreşe başladı. Babasının izinden giden Akgül, miniklerde istediği başarıyı yakalayamazken, büyüklerde kısa sürede önemli şampiyonluklara imza attı. Kariyerinde 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha, toplamda 22 madalya kazandı. Rio 2016'da Türkiye'nin tek altın madalyasını aldı. Ayrıca, Paris 2024'te bronz madalya kazanarak üçüncü olimpiyat madalyasına ulaştı. Avrupa şampiyonalarında serbest stilde en çok şampiyonluk kazanan sporcu unvanına sahip.

TAHA AKGÜL KAÇ YAŞINDA?

Taha Akgül, 22 Kasım 1990 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Güreşte elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Akgül, halen aktif spor hayatını sürdürmektedir.

TAHA AKGÜL NERELİ?

Taha Akgül, Türkiye'nin Sivas ilinde doğup büyümüştür. Memleketi Sivas, onun güreş kariyerinin başlangıç noktası olarak önemli bir yere sahiptir.

TAHA AKGÜL'ÜN KAZANDIĞI MADALYALAR

Taha Akgül'ün olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalyalar şunlardır;

OLİMPİYAT OYUNLARI

Altın: Rio 2016

Bronz: Tokyo 2020, Paris 2024

DÜNYA ŞAMPİYONASI