Survivor Türk-Yunan ödül oyunu kaç kaç, kim kazandı, hangi takım? 16 Mayıs Pazartesi ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Mavi mi Kırmızı takım mı? - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 16 Mayıs Pazartesi ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 16 Mayıs Pazartesi ödül yemeği nedir? Survivor Türk-Yunan ödül oyunu kaç kaç, kim kazandı, hangi takım?

16 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor Türk-Yunan karışık ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlarda ve erkeklerde 8 olan kazanacak.

Ödül oyununda kadınlarda Mavi takım (Gönüllüler) 1-0 önde.

Gönüllüler kadınlarda 2-1 önde.

Gönüllüler 3-1 önde.

Ödül oyununda 3-3 eşitlik var.

Mavi takım 4-3 önde.

Kadınlarda 5-5 eşitlik var.

Kadınlarda kazanan taraf Mavi takım oldu. Şimdi erkekler mücadelesine geçilecek.

Erkeklerde kırmızı takım 1-0 önde.

Erkekler mücadelesinde 4-4 eşitlik var.

Maviler 5-4 öne geçti.

Erkeklerde Mavi takım 6-5 önde.

Erkeklerde skor 8-5 bitti. Ödül Mavilerin oldu.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM (GÖNÜLLÜLER)

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM (GÖNÜLLÜLER)

ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER (0-2)

Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

Ödül oyununu Mavi takım yani Gönüllüler kazandı.

SURVİVOR 16 MAYIS 2022 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 16 Mayıs Ödül oyununda birbirinden güzel ödüller verilecek. Ödül oyununu kazanan takım Nescafe Express kazanacak. Kazanan takım villaya gidecek, leziz yemekler yiyecek.

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