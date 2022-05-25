Survivor Thomais kimdir? Survivor 2022 Yunan yarışmacı Thomais Emmanouilidou kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Survivor Thomais kimdir? Survivor 2022 Yunan yarışmacı Thomais Emmanouilidou kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Survivor Thomais kimdir? Survivor 2022 Yunan yarışmacı Thomais Emmanouilidou kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor 2022 Yunaninstan'ın en renkli yarışmacılarından olan Thomais kimdir merak edildi. Bugünkü Türk-Yunan oyununda yer alan Thomais hakkında izleyiciler, Survivor Thomais kimdir? Survivor 2022 Yunan yarışmacı Thomais Emmanouilidou kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Survivor Yunan yarışmacılarından Thomais kimdir merak ediliyor. Peki, Thomais kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

SURVİVOR THOMAİS KİMDİR?

Survivor 2022 Yunan yarışmacılarından olan Thomais Emmanouilidou 24 yaşında ve dünya kürek şampiyonudur. Survivor 2022 Yunanistan'a katılan Thomais Emmanouilidou, Kırmızı takımda yer almaktadır. Bugünkü Türk-Yunan oyununda da yer alacaktır.

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