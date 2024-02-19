Survivor Sahra ile Seda'nın olayı nedir? Survivor Sahra neden ayrıldı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'a damga vuran olaylardan biri de Sahra ve Seda'nın arasında yaşanan gerginlik. Eski dost yeni düşman olan Seda ve Sahra'nın olayının ne olduğu merak ediliyor. Seda ile Sahra'nın eşi İdris arasında yaşanan küfürlü mesajlaşma sosyal medyada ifşa edildi. Sahra ve Seda'nın olayı ne? Survivor Sahra ve Seda neden düşman oldu? Detaylar haberimizde...

SAHRA VE SEDA'NIN ARASI NEDEN BOZULDU?

Son yayınlanan Survivor All Star bölümünde, iddialı yarışmacılardan Sahra Işık beklenmedik bir şekilde yarışmadan ayrıldı. Geçtiğimiz aylarda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek bir şeyler anlattığı ve ortaya çıkan krizden sonra Sahra'nın ayrıldığı iddia edildi. Sahra, yediği dost kazığı nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldığını söylerken, Seda ise Sahra'nın eşi ile olan konuşmaları yayınladı. Elenmesinin ardından sosyal medya hesabından canlı yayın açan Sahra, Seda'ya yönelik "Hadi İdris'i aradın sen benim ailemden ne istiyorsun? İdris'in ailesini nasıl arayabilirsin sen ya arlanmaz utanmaz" dedi.

SEDA, SAHRA'NIN EŞİ İDRİS İLE MESAJLARINI MI İFŞA ETTİ?

Yaşananların ardından Seda Aktuğlu da Sahra'nın eşi İdris Aydirdi ile olan mesajları ifşa etti. Konuşmalarda Sahra'yı Ogeday'dan kıskanan Aybirdi'nin küfürler savurarak "Ogeday ile bunun arasında bir şey mi var? Bu ne lan biz evliyiz, milletin kucağına atlıyor" dediği görülüyor. Seda ise Aybirdi'ye cevap olarak "Oyun sevincinden sarılıyor. Beni de yordun. Başımı yakacaksın. Bir kendine gel" diyor.

"ÜZERİME GELİNİRSE BELGELERİN ŞAH DAMARI DEVREYE GİRER"

Paylaşımların ardından yaşananları sineye çektiğini belirten Seda, mesajları yayından kaldırarak "Taraf aileler beni aradı, prodüksiyon benimle görüştü anlaştık. Kimse benim namusuma laf söyleyip beni ve ailemi üzemez. Eğer yine üzerime gelinirse belgelerin şah damarı devreye girer. Yapmayın artık" dedi.