Survivor ödül oyunu kim kazandı? 25 Mayıs dünkü Survivor'da kim kazandı, kim elendi? - Haberler

Survivor ödül oyununu kim kazandı, sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 25 Mayıs Çarşamba ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 25 Mayıs Çarşamba ödül yemeği nedir? Survivor Türk-Yunan ödül oyunu kaç kaç, kim kazandı, hangi takım?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türk-Yunan karışık ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor.

İlk mücadele Thomais ve Evrim arasında oynanacak.

Mavi takım 1-0 önde.

Ödül oyununda kadınlarda 2-2 eşitlik var.

Kırmızı takım kadınlarda 5-2 öne geçti.

Kırmızı takım 6-2 öne geçti.

Kadınlarda kazanan 8-3 lük skorla Kırmızı takım oldu. Şimdi erkekler mücadelesine geçilecek.

Erkeklerde ödül oyununda durum 1-1

Erkeklerde Gönüllüler 3-1 öne geçti.

Ödül oyununda Mavi takım 4-2 önde.

Erkeklerde skor 8-4 oldu. Mavi takım kazandı. Şimdi en iyiler mücadelesine geçilecek.

En iyilerde Mavi takım 1-0 önde.

En iyilerde skor 3-0 oldu. Mavi takım kazandı.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM (ÜNLÜLER)

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM (GÖNÜLLÜLER)

ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM (GÖNÜLLÜLER) (1-2)

Dünkü Türk-Yunan karışık ödül oyununu Mavi takım (Gönüllüler) kazandı.

SURVİVOR 25 MAYIS 2022 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 25 Mayıs Türk-Yunan ödül oyunu ödülü uçakla seyahat oldu. Ödülü kazanan takım otelde konaklayacak ve birbirinden eğlenceli etkinliklere katılacak.

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