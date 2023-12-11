Survivor'ın yeni sezonu merakla bekleniyor. Yarışmanın başlama tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? Survivor takımları belli oldu mu? İşte detaylar...

Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu?

TV8'in sevilen yarışması Survivor bu yıl All Star kadrosuyla ekranlara gelecek. Birbirinden iddialı ismin yer aldığı ünlü yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu ne zaman başlayacağı merak konusu. Yarışmanın hayranları, yeni sezonun başlama tarihi ve yarışmacı kadrosu hakkında bilgi almak için sabırsızlanıyor. 2024 Survivor All Star'ın ne zaman başlayacağına dair araştırılıyor. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? Survivor takımları belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 Survivor All Star, MasterChef All Star'ın final yapmasının ardından1 Ocak 2024 tarihinde izleyicisiyle buluşacak.

SURVİVOR TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

Survivor 2024 kadrosunda Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya, Yasin Obuz, Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik yer alıyor. Oldukça güçlü isimlerin yer aldığı kadroda takımlar TV8'de yayınlanan programla belli oldu. İddialı yarışmacılar Kırmızı ve Mavi olarak iki takıma ayrıldı.

SURVİVOR ALL STAR KADROSU!

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI