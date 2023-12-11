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Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu?

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Survivor'ın yeni sezonu merakla bekleniyor. Yarışmanın başlama tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? Survivor takımları belli oldu mu? İşte detaylar...

TV8'in sevilen yarışması Survivor bu yıl All Star kadrosuyla ekranlara gelecek. Birbirinden iddialı ismin yer aldığı ünlü yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu ne zaman başlayacağı merak konusu. Yarışmanın hayranları, yeni sezonun başlama tarihi ve yarışmacı kadrosu hakkında bilgi almak için sabırsızlanıyor. 2024 Survivor All Star'ın ne zaman başlayacağına dair araştırılıyor. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? Survivor takımları belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 Survivor All Star, MasterChef All Star'ın final yapmasının ardından1 Ocak 2024 tarihinde izleyicisiyle buluşacak.

SURVİVOR TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

Survivor 2024 kadrosunda Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya, Yasin Obuz, Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik yer alıyor. Oldukça güçlü isimlerin yer aldığı kadroda takımlar TV8'de yayınlanan programla belli oldu. İddialı yarışmacılar Kırmızı ve Mavi olarak iki takıma ayrıldı.

SURVİVOR ALL STAR KADROSU!

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

  • Nefise Karatay
  • Seda Ocak
  • Begüm Yücetan
  • Sahra Işık
  • Seda Aktuğlu
  • Damla Can
  • Hakan Hatipoğlu
  • Yiğit Poyraz
  • Yasin Obuz
  • Özgür Tetik
  • Yunus Emre
  • Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

  • Pınar Saka
  • Merve Aydın
  • Nagihan Karadere
  • Gizem Memiç
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Canbeldek
  • Doğukan Manço
  • Furkan Kızılay
  • Ersin Korkut
  • Sercan Yıldırım
  • Turabi
  • Bozok Gören
  • Nihat Altınkaya
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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