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SURVIVOR ELEME: Survivor'da eleme adayı kim, kim elendi? 27 Şubat 2025 Survivor son düello bilgileri!

SURVIVOR ELEME: Survivor'da eleme adayı kim, kim elendi? 27 Şubat 2025 Survivor son düello bilgileri!
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Survivor 2025'in son bölümlerinde heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu oynanmıştı ve kaybeden takım kadın yarışmacılar arasından bir kişiyi dördüncü eleme adayı olarak göstermişti. Survivor 2025'in yayınlanan son bölümünde nefes kesen bir düello oyunu oynandı ve eleme potasındaki son isimler belli oldu. Peki, Survivor All Star düello oyunlarını kimler kazandı? Survivor eleme potasında kimler var? İşte, detaylar…

Geçtiğimiz akşam TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüller takımında yer alan eleme adaylarının heyecanı ile gündeme geldi. Eleme adaylarının kendi arasında elenmemek için yarıştığı düello oyunlarının oynandığı gecede oyunu kimlerin kazandığı ve eleme potasında kimlerin kaldığı kısa süre içerisinde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Survivor yarışmasında düello oyununu kim kazandı? Survivor 2025'de 4. eleme adayı kim olmuştu? İşte, Survivor 2025'e dair merak edilenler…

SURVİVOR DÜELLO OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2025'te 27 Şubat Perşembe akşamı, eleme potasında yer alan dört kadın yarışmacı arasında heyecan dolu düellolar gerçekleşti. Eleme adayları olan Yağmur Banda, Meryem Kasap, Asena Demirbağ ve Senem Genç, adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

SURVIVOR ELEME: Survivor'da eleme adayı kim, kim elendi? 27 Şubat 2025 Survivor son düello bilgileri!Survivor'da eleme adayı kim

Düello sonuçları:

  • Yağmur Banda vs. Meryem Kasap: Bu karşılaşmada üstün performans sergileyen Yağmur Banda, rakibi Meryem Kasap'ı mağlup ederek Survivor'daki macerasına devam etme hakkı kazandı.
  • Asena Demirbağ vs. Senem Genç: Diğer düelloda ise Asena Demirbağ, Senem Genç'i yenerek adada kalmayı başardı.

SURVIVOR ELEME: Survivor'da eleme adayı kim, kim elendi? 27 Şubat 2025 Survivor son düello bilgileri!Survivor'da eleme

SURVİVOR ELEME POTASINDA SON DURUM NE?

Bu sonuçların ardından, eleme potasında kalan Meryem Kasap ve Senem Genç, final düellosunda karşı karşıya gelecek. Bu son mücadelede kaybeden yarışmacı, Survivor All Star 2025'e veda edecek. Adaya veda edecek ismin belirlenmesiyle ilgili gelişmeler, önümüzdeki bölümde netlik kazanacak. Eleme potası şekillenirken, yarışmacılar da adada kalabilmek için kritik bir sürece girdi.

SURVIVOR ELEME: Survivor'da eleme adayı kim, kim elendi? 27 Şubat 2025 Survivor son düello bilgileri!Survivor eleme potası

SURVİVOR 2025 GÜNCEL ÜNLÜLER KADROSU:

Barış Murat Yağcı

Sema Aydemir

Ayşe Yüksel

İsmail Balaban

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıçcı

Yağmur Banda

SURVIVOR ELEME: Survivor'da eleme adayı kim, kim elendi? 27 Şubat 2025 Survivor son düello bilgileri!Survivor düello oyunu

SURVİVOR 2025 GÜNCEL GÖNÜLLÜLER KADROSU:

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Kaan Kazgan

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