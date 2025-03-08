SURVİVOR ELEME ADAYI KİM? 6 Mart 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve üçüncü eleme adayı kim oldu?

Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında oynanan dokunulmazlık oyunu gündeme damga vurdu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme adaylarını belirlerken gecenin sonunda dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ve haftanın üçüncü eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki, Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2025'te en son kim elendi? İşte, Survivor 2025'e dair merak edilen tüm detaylar...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

?Survivor 2025'in 6 Mart 2025 tarihli son bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımları arasında haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurda geçen mücadelede,Gönüllüler takımı üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı kazandı. Bu sonucun ardından, All Star Takımı kendi arasında yaptığı oylama ile Efecan Dianzenza'yı haftanın üçüncü eleme adayı olarak belirledi. ?

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı

SURVİVOR ELEME POTASINDA HANGİ İSİMLER VAR?

Survivor 2025'in bu haftaki eleme potasında yer alan yarışmacılar:

Sedat Kapurtu: Haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

Haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi. Yiğit Poyraz: İkinci eleme adayı olarak potada yerini aldı.

İkinci eleme adayı olarak potada yerini aldı. Efecan Dianzenza: Haftanın son eleme adayı olarak belirlendi.

Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz bölümlerde ise, kadın yarışmacılar arasında gerçekleşen düello maçları sonucunda, Senem Genç adaya en son veda eden isim olmuştu. ?

SURVİVOR 6 MART