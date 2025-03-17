SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 16 MART: Survivor'da ne oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor 2025, eleme potasındaki isimlerin oynadığı düello oyunları ile gündeme damga vurdu. Oyunların sonucunda adaya veda eden ismin kim olduğu izleyiciler tarafından en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki, Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim elendi? İşte, Survivor 2025'e dair merak edilen tüm detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2025'in 16 Mart 2025 tarihli son bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımları arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurda geçen mücadelede, Gönüllüler takımı üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı kazandı.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı

SURVİVOR KİM ELENDİ?

? Survivor All Star 2025'in 16 Mart 2025 tarihinde yayınlanan son bölümünde, eleme heyecanı ve düello mücadeleleri nefes kesti. 16 Mart 2025 akşamı gerçekleşen eleme konseyinde, elemeye kalan isimler arasında Asena Demirbağ ve Elif Şadoğlu vardı. İkili arasında gerçekleşen düello mücadelesinde, Asena, Elif'i 5-1 gibi net bir skorla yenerek yarışmaya devam etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Elif Şadoğlu, Survivor All Star 2025'e veda eden isim oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ 16 MART

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz gölümlerde ise, erkek yarışmacılar arasında gerçekleşen düello maçları sonucunda, Efecan Dianzenza adaya en son veda eden isim olmuştu. ?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ