Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 20 Nisan Survivor eleme adayları kimler? sorusu gündeme geliyor. Bu hafta kadınların eleme potasına girdiği yarışmada, Mavi takımdan Berna ve Damla Can aday olarak belirlendi. Üçüncü dokunulmazlık mücadelesinde ise öne geçen takım Kırmızı takım oldu. Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 20 Nisan Survivor eleme adayları kimler? Detaylar haberimizdedir...

SURVİVOR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi tamamlandı ve haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanan takım Mavi oldu, 12-11'lik bir skorla. Şimdi ise Kırmızı takımın konseyinde bir isim belirlenecek ve haftanın üçüncü eleme adayı açıklanacak.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da son elenen yarışmacı Yaman Keleş adaya veda etti. Kırmızı takımdan Özgür ve Mavi takımdan Sercan, Yaman ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu eşleşmede ilk turda rakiplerine karşı üstünlük sağladı. Yaman ve Batuhan arasındaki mücadelede ise takım arkadaşına üstünlük kuran Batuhan oldu. Böylelikle, Yaman Keleş elenen isim oldu.