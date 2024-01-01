Survivor Begüm kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Begüm kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Begüm de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Begüm kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Begüm kaç yaşında, evli mi?

SURVİVOR BEGÜM KİMDİR?

Yüksek öğrenimini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Türkçe İngilizce Mütercim Tercümanlık olarak devam ettiren Begüm Yücetan, 2 yıl okuduktan sonra okulunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra Açıköğretim Fakültesinde Medya İletişimi okudu, aynı zamanda modellik yapmaktadır