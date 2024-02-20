Surivor'a gelen futbolcu kim 20 Şubat Salı? Acun Ilıcalı Survivor'a kimi getirdi soruları, Acun Ilıcalı'nın 20 Şubat Survivor yeni bölüm fragmanını izleyenleri merak ettiği sorular arasında yer aldı. Peki, Survivor'a gelen futbolcu kim 20 Şubat Salı? Acun Ilıcalı Survivor'a kimi getirdi?

SURVİVOR'A GELEN FUTBOLCU KİM?

Acun Ilıcalı yarışmacı Sercan Yıldırım ile yaptığı konuşmada, "Geçen bir arkadaşım aradı, 'Geleyim mi?' dedi, 'Gel' dedim. O da sağ olsun kırmadı gelecek." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Sercan Yıldırım ise "Abi çok merak ettim" deyince Ilıcalı, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen..." dedi.

Mesut Özil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından spor yaptığı görüntüleri paylaşmıştı. Eski futbolcunun oldukça ağır şekilde spor yapması Survivor'a katılacağı iddialarını güçlendirdi. Henüz gelişme netlik kazanmadı.