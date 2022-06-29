Survivor 2022 büyük final ne zaman? Survivor All Star yarı final ve final ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor büyük final ne zaman 2022? Survivor All Star yarı final ve final ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

SURVİVOR SON 5'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Batuhan

- Adem

- Nisa

- Hikmet

- Ayşe

SURVİVOR 2022 BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı dünkü ada konseyinde Survivor 2022'de Çarşamba günü yarı final ve Perşembe günü ise final olacağını açıkladı. Yani 29 Haziran Çarşamba günü yarı final olacak. 30 Haziran Perşembe günü ise final olacak. 1 Temmuz Cuma günü ise Masterchef'in yeni sezonu başlayacak.

Survivor 2022 yarı final : 29 Haziran Çarşamba

29 Haziran Çarşamba Survivor 2022 final : 30 Haziran Perşembe

SURVİVOR 2022 KADROSU

Ünlüler

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Batuhan Karacakaya

Çağan Atakan Arslan

Sema Aydemir

Parviz Abdullayev

Merve Aydın

Barış Murat Yağcı

Gizem Memiç

Elif Yıldırım Gören

Bora Edin

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Birsen Bekgöz

Aşkım Burçe Tunay

Furkan Kızılay

Aycan Yanaç

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Ayşe Yüksel

Berkan Karabulut

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Evrim Keklik

Sude Burcu

Seda Ocak

Gökhan Keser

Yağmur Banda

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Yasin Obuz

Berna Keklikler

Yunus Emre Özden

Atakan Işıktutan

Ezgi Hocaoğlu

Gizem Kerimoğlu

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