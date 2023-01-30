Süphan dağının nerede olduğu ve bölgeye nasıl gidileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizin en büyük dağlarından bir tanesini oluşturan Süphan Dağı Türkiye'nin yanı sıra dünyada da oldukça ünlüdür. Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olma niteliğine sahip olduğu bilinen dağın nerede olduğu ve nasıl gidildiği vatansalar tarafından araştırlıyor.Peki, Süphan dağı nerede? Süphan dağının hikayesi nedir? Süphan dağına nasıl çıkılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ülkemizin en büyük dağlarından bir tanesini oluşturan Süphan Dağı Türkiye'nin yanı sıra dünyada da oldukça ünlüdür. Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olma niteliğine sahip olduğu bilinen dağ vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Süphan dağı nerede? Süphan dağının hikayesi nedir? Süphan dağına nasıl çıkılır? Süphan dağının içinde neler var? Süphan dağının yüksekliği kaç? Detaylar haberimizde...

SÜPHAN DAĞI NEREDE?

Konumu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van gölünün kuzeyinde olan Süphan Dağı, Patnos ve Adilcevaz dolaylarında yükselmektedir. Çıkmak için gerekli izin Adilcevaz yetkililerince verilmektedir. Süphan Dağı Patnos Malazgirt Ahlat ve Adilcevaz sınırları içinde yer almaktadır.,

SÜPHAN DAĞININ HİKAYESİ NEDİR?

Siyabent ile Hace isminde iki genç birbirlerine deli gibi aşıktırlar ve arzuları evlenmektir. Ancak aileleri buna karşı çıktığından, bu iki sevgili kaçmaya karar verirler. Süphan Dağı eteklerinde gece vakti buluşurlar. Süphan Dağı zirvesine tırmanmaya başlarlar.

SÜPHAN DAĞINA NASIL ÇIKILIR?

Süphan dağına görmek için gelmek için Bitlis iline gelmeniz yeterli olacaktır. Süphan dağında tırmanmak için gelecekseniz eğer, En çok tercih edilen rota, Adilcevaz ilçesinden devam edilerek Aydınlar köyü istikametinden devam edilen yoldur. Aracınız yoksa Aydınlar Köyüne kadar Köy dolmuşlarıyla gelebilirsiniz.

SÜPHAN DAĞININI YÜKSEKLİĞİ KAÇ?

Büyük Ağrı (5137 m) ve Cilo Dağından (Uludoruk-4135m) sonra Türkiye'nin üçüncü en yüksek dağı olan Süphan dağı, Van gölünün kuzeyinde Malazgirt dolaylarında yükselir, en yüksek zirvesi 4058 metre yükseklikteki Sandıktepe'dir.

SÜPHAN DAĞI İÇİNDE NELER VAR?

Dağın zirvesi örtü buzulu ile kaplı durumdadır. Karşıdan bakılınca örtü buzulları oldukça güzel bir manzara oluşturur. Süphan Dağı doruğunda tarihi Kırklar Mezarlığı bulunur. Burada kırk şehidin mezarları bulunur.