Süper lig puan durumu! 8 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 36. hafta Süper lig fikstürü - Haberler

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Süper lig puan durumu! 8 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 36. hafta Süper lig fikstürü

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Süper lig puan durumu! 8 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 36. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 8 Mayıs 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 36. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 36. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 36. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 36. hafta Süper lig fikstürü ve 36. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1 Trabzonspor 362212266323478
2 Fenerbahçe 35208767373068
3 Konyaspor 35197960402064
4 Başakşehir 361871152341861
5 Alanyaspor 36177126358558
6 Karagümrük 36168124751-456
7 Beşiktaş 35141295246654
8 Adana Demirspor 361410125144752
9 Antalyaspor 351410114642452
10 Kasımpaşa 361481461511050
11 Hatayspor 36148145156-550
12 Sivasspor 361212124848048
13 Galatasaray 36139144750-348
14 Kayserispor 361111145059-944
15 Giresunspor 35127163841-343
16 Gaziantep FK 361110154653-743
17 Altay 3596203550-1533
18 Rizespor 3596204066-2633
19 Göztepe 3677224068-2828
20 Ö.K Yeni Malatya 3555252660-3420

SÜPER LİG 36. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 36. hafta fikstürü:

36. Hafta Maçları
6 Mayıs 2022 Cuma
Atakaş Hatayspor
20.00
Trabzonspor
Gaziantep Futbol Kulübü
20.00
Kayserispor
7 Mayıs 2022 Cumartesi
Sivasspor
16.00
Kasımpaşa
Fatih Karagümrük
16.00
Göztepe
Medipol Başakşehir Fk
19.00
Galatasaray
Adana Demirspor
19.00
Alanyaspor
8 Mayıs 2022 Pazar
Altay
16.00
Giresunspor
Yeni Malatyaspor
16.00
Çaykur Rizespor
Beşiktaş
19.00
Fenerbahçe
9 Mayıs 2022 Pazartesi
Fraport Tav Antalyaspor
20.00
İttifak Holding Konyaspor

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