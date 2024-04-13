Süper Lig'in 32. haftasında bugün saat 16.00'da başlayacak olan Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak. Lopez, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi olacak.Peki, Süper Lig'deki ilk yabancı hakem kim? Mario Melero Lopez kimdir?

SÜPER LİG'DEKİ İLK YABANCI HAKEM MARİO MELERİ KİMDİR?

Süper Lig'in 32. haftasında bugün saat 16.00'da başlayacak olan Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak. Lopez, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi olacak.

Eryaman Stadı'ndaki maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan. İspanyol Mario Melero Lopez'in VAR hakemi olarak atandığı karşılaşmada, AVAR görevinde ise Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara ve Koray Gençerler bulunacak.

HAKEM HAKKINDA:

Mario Melero Lopez 2 Temmuz 1979 tarihinde İspanya, Málaga'da dünyaya geldi. İspanya LaLiga'nın hakem kadrosu içinde yer alan Lopez Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı Celta Vigo maçında da görev almıştı. İspanyol hakem Ankaragücü - Gaziantep FK maçında VAR hakemi olarak görev aldı