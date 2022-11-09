Süper Lig'de Dünya Kupası'na gidecek futbolcular kimler? Süper Lig'e ne zaman ara verilecek?

FIFA, sezon ortasında verilecek Dünya Kupası arasında destek olması amacıyla kulüplere ödeme yapılacağını açıkladı. Böylelikle Süper Lig'in dev kulüpleri de bu nakit akışından faydalanacak. Peki, Süper lig de hangi futbolcular dünya kupasında forma giyecek? FİFA dört büyüklere ne kadar ödenek? İşte tüm detaylar...

2022 Kasım ayında Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası, tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Kasım ayının sonlarında başlayacak turnuva nedeniyle aralık ayının ortasına kadar futbol liglerine ara verilecek. FIFA da verilen arada kulüplere destek olmak için ödeme yapılacağını açıkladı. Peki, 2022 Katar Dünya Kupasında Süper Lig'den hangi futbolcular görev yapacak? FİFA dört büyüklere ne kadar ödeme yapacak? Detaylar haberimizde...

DÖRT BÜYÜKLERNE KADAR KAZANACAK?

Yapılacak ödemede toplamda 209 milyon dolar gibi bir ücret kulüplere dağıtılacak. Yapılacak ödemeler her oyuncunun kulübüne, turnuvada kaldığı süre boyunca günlük 10 bin dolar şeklinde olacak.

Bu ödemeden oyuncunun son 2 sezonda forma giydiği tüm kulüpler faydalanabilecek. FIFA, kulüplere oyuncular için başvurularını açtı. Kulüpler internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

SÜPER LİG'DEN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK FUTBOLCULAR KİMLER?

GALATASARAY

SEFEROVIC (İSVİÇRE)

MUSLERA (URUGUAY)

MERTENS (BELÇİKA)

TORREIRA (URUGUAY)

NELSSON (DANİMARKA)

FENERBAHÇE

DIEGO ROSSI (URUGUAY)

ENNER VALENCIA (EKVADOR)

BATSHUAYI (BELÇİKA)

BEŞİKTAŞ

TYLER BOYD (AMERİKA)

ATIBA (KANADA)

ROMAIN SAISS (FAS)

WOUT WEGHORST (HOLLANDA)

TRABZONSPOR

JENS STRYGER LARSEN (DANİMARKA)

SÜPER LİG'E NE ZAMAN ARA VERİLECEK?

2021-22 sezonunda Spor Toto Süper Lig'e 27 Aralık 2021'de ara verilmiş, ikinci yarı ise 7 Ocak 2022'de başlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-23 sezonunun planlamasını duyururken, devre arasının geçmiş sezonlara göre farklı bir tarihte olacağını şu açıklama ile bildirdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Sezon Planlamasını belirledi. Buna göre; Spor Toto Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

"21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek.

"Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak."

Buna göre, Dünya Kupası nedeniyle lige bu sezon aralık ayında değil, kasım ayında ara verilecek.