Süper Kupa töreni olacak mı? 7 Nisan Süper Kupa'yı kim kazandı?

Süper Kupa töreni olacak mı ve derbi maçını kim kazandı merak ediliyor. Süper Kupa kimin oldu ve GS - FB derbisini kim kazandı soruları araştırılıyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın son kazananı Fenerbahçe bugün Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda, Süper Kupa maçında bugün karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Kupa töreni olacak mı?

SÜPER KUPA'YI KİM KAZANDI?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın son kazananı Fenerbahçe bugün Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda, Süper Kupa maçında bugün karşı karşıya gelecek. TFF ile restleşen Fenerbahçe; maç hem ertelenmediği hem de yabancı hakem atanmadığı için, A takımla sahaya çıkmama kararı almıştı. Sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibinin karşısına, U19 ve U17 takımlarından oluşan bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

İŞTE MAÇLA İLGİLİ SENARYOLAR

Fenerbahçe'nin hafta başından bu yana birçok alternatif üzerinde durduğu, maddi ve sportif açıdan kulübe en az zarar verecek senaryonun uygulanacağı ifade ediliyor.

SÜPER KUPA TÖRENİ OLACAK MI?

Maç büyük bir olasılıkla yarım kalacağı için kupa töreni de olmayacak. Karşılaşma ile ilgili nihai kararı, TFF yönetimi verecek. Maçın tescil edilmesinin ardından Galatasaray'a kupasının evindeki bir lig maçından önce verilmesi bekleniyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı, saat 21:30 başlayacak.

GALATASARAY VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa maçı, ATV kanallarından canlı maç izlenebilecek.