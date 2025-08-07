St. Patrick's Beşiktaş maçı şifresiz mi?

St. Patrick's Beşiktaş maçı şifresiz mi?
St. Patrick's Beşiktaş maçı şifresiz mi sorusu, UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanının başlamasıyla birlikte Beşiktaş taraftarları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, St. Patrick's Beşiktaş maçı şifresiz mi? St. Patrick's Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa kupalarında mücadele eden siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda St Patrick's ile önemli bir maça çıkacak. Bu kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, "St Patrick's Beşiktaş maçı şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Maçın saatinden kanal bilgisine kadar tüm detaylar haberimizde...

ST. PATRICK'S BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kapsamında oynanacak St. Patrick's – Beşiktaş maçı, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21:45'te başlayacak.

ST. PATRICK'S BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç HT Spor kanalı üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 11837?MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 2/3

Kapsama Alanı: Batı Beam

Paket İsmi: TÜRKSAT MPEG-4 Paket 36

Yayın Tipi: HD, şifresiz olarak izlenebilir.

HT SPOR ŞİFRESİZ Mİ?

HT Spor, Türksat 4A uydusu üzerinden HD kalitede ve şifresiz yayın yapmaktadır. Bu da demek oluyor ki, uydu alıcınız varsa, herhangi bir ücret ödemeden kanalı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ ÖN ELEME MAÇI CANLI İZLE

St. Patrick's – Beşiktaş konferans ligi 3. ön eleme turu maçını bilgisayar, mobil cihaz veya akıllı televizyon üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle canlı izleyebilirsiniz. S Sport Plus üyeliğiyle, Bundesliga, Laliga, Serie A, NBA, Euroleague, UFC ve MotoGP'yi anlık ve kesintisiz takip edebilirsiniz. Canlı maç izle heyecanı S Sport Plus'ta.

