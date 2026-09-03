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Emekli Zammı İçin 8 Aylık Enflasyon Yüzde 22,06 Oldu

Emekli Zammı İçin 8 Aylık Enflasyon Yüzde 22,06 Oldu
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TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyonuyla birlikte, emeklilerin 2027 Ocak zammına esas 8 aylık birikimli enflasyon oranı yüzde 22,06'ya ulaştı.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verisi netleşti. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyonuyla birlikte emeklilerin maaş zam farkında kullanılacak sekiz aylık enflasyon oranı yüzde 22,06'ya ulaştı. Bu oran, Ocak 2027'de yapılacak zammın temelini oluşturuyor.

TÜİK verilerine göre, yılın ilk beş ayında enflasyon Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 olmuştu. Haziran ayında enflasyonun yüzde 0,99 açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sekiz aylık birikimli enflasyon farkı yüzde 22,06 oldu. Emeklilerin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranı yüzde 3,65 üzerinden hesaplanacak.

Memur emeklilerinin maaş zam farkı ise toplu sözleşme hükümleri nedeniyle henüz netleşmedi. Memur emeklileri için zam oranı, iki aylık enflasyon verisinin ardından belirlenecek. En düşük emekli aylığı, 20 bin TL'ye eşitlenmesinin ardından yüzde 17,76 zamla 23 bin 552 TL'ye yükselmişti. Yeni dönemdeki zam oranı, milyonlarca emeklinin maaşını doğrudan etkileyecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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