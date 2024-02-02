SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı? 2024 Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı? 2024 Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? sorularına yanıt aranıyor. Emekli maaşı zam farkları, emeklilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş zamları yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu zam oranının ardından emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih ise merak konusu haline geldi. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı? 2024 Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI YATTI MI?

Düzenleme, Meclis Genel Kurulu'nda onaylandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla birlikte, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu aşamadan sonra emeklilere zam farkı ödemeleri gerçekleştirilecek.

2024 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emeklilerin gündeminde önemli bir yer tutan emekli zam farkları ile ilgili haberler devam ediyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları, yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu önemli gelişme, emekliler arasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?