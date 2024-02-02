SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı? 2024 Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Emekli maaşı zam farkları, son günlerde sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine öncelikle yüzde 42,6 zam yapılmıştı. Ancak daha sonra bu zam oranının yüzde 49,25'e çıkarıldığı duyuruldu. Şimdi gözler, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam farklarına çevrilmiş durumda. Peki, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı? 2024 Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı? 2024 Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? sorularına yanıt aranıyor. Emekli maaşı zam farkları, emeklilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş zamları yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu zam oranının ardından emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih ise merak konusu haline geldi. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı? 2024 Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI YATTI MI?
Düzenleme, Meclis Genel Kurulu'nda onaylandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla birlikte, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu aşamadan sonra emeklilere zam farkı ödemeleri gerçekleştirilecek.
2024 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emeklilerin gündeminde önemli bir yer tutan emekli zam farkları ile ilgili haberler devam ediyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları, yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu önemli gelişme, emekliler arasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
- Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
- Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
- Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
- Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
- Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
- Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
- Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
- Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde
- Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
- Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.