SOYKIRIM BİTMİYOR! | İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ? İsrail Gazze'de kaç kişiyi öldürdü?
İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ? İsrail Gazze'de kaç kişiyi öldürdü? İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu kaç kişinin hayatını kaybettiği merak konusu oldu. İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırılarda ne kadar kişi yaşamını yitirdiği hakkında detaylı bilgiler haberimizde.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail bölgeyi adeta kan gölüne çevirdi. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı bugün itibarıyla 30 bini, yaralıların sayısı da 70 bini aştı. İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ? İsrail Gazze'de kaç kişiyi öldürdü?
İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ?
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarla ilgili kan donduran bilgiyi paylaştı. İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bini aştığını kaydeden bakanlık, yaralı sayısının da 70 bini aştığı bilgisini paylaştı.