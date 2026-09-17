Sosyal medyada güç dengesi değişiyor: Dijital dünyanın aktörleri İstanbul'da buluşuyor

Sosyal medyada yeni bir dönem başlıyor.

Bir zamanlar insanların iletişim kurduğu ve markaların hedef kitlelerine ulaşmaya çalıştığı sosyal medya, bugün ticareti, itibarı, tüketici davranışlarını, kamu iletişimini ve şirketlerin büyüme stratejilerini etkileyen küresel bir güç alanına dönüşüyor.

Bu dönüşümün merkezinde ise yapay zekâ, algoritmalar, veri ve creator ekonomisi bulunuyor.

Yapay zekânın içerik üretmekten öneri ve karar mekanizmalarına doğru ilerlemesi; creator'ların kendi topluluklarını, markalarını ve ticari modellerini oluşturması; platformların içerik, reklam ve alışverişi aynı ekosistemde birleştirmesi, dijital dünyadaki geleneksel rolleri yeniden tanımlıyor.

Bu değişim beraberinde önemli bir soruyu da getiriyor:

Yeni dönemin etkisini kim yönetecek?

Sosyal medya artık yalnızca pazarlama departmanının konusu değil

Dijital dünyadaki değişimin ölçeği büyüdükçe sosyal medya; CEO'lardan pazarlama ve iletişim yöneticilerine, teknoloji liderlerinden kamu yöneticilerine kadar daha geniş bir karar verici grubunun gündemine giriyor.

Marka itibarı, veri, yapay zekâ, regülasyon, dijital güven, satış, müşteri ilişkileri ve kurumsal iletişim giderek aynı ekosistemin birbirine bağlı parçaları haline geliyor.

Bu nedenle sosyal medyanın geleceğine ilişkin tartışma artık yalnızca “hangi platformda nasıl iletişim kurulacağı” üzerinden yürümüyor.

Yeni soru daha büyük:

Sosyal medya şirketlerin, kurumların ve ekonominin geleceğini nasıl değiştirecek?

Platformlardan markalara, kamudan creator'lara aynı gündem

Bu dönüşümün farklı tarafları, 03–05 Aralık 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek World Social Media Summit 2026'da (WSMS) bir araya gelecek.

Zirve; platformları, iş dünyasının karar vericilerini, global ve yerel markaları, teknoloji şirketlerini, kamu temsilcilerini, ajansları, medya kuruluşlarını, akademisyenleri, creator'ları ve dijital dünyanın profesyonellerini aynı gündem etrafında buluşturmayı hedefliyor.

Üç gün boyunca yapay zekâdan algoritmalara, creator economy'den yeni nesil medyaya; dijital güvenden marka stratejilerine, veri ve regülasyondan dijital ticaret ve geleceğin iş modellerine kadar sosyal medyanın yeni dönemini şekillendiren başlıklar ele alınacak.

Amaç yalnızca bugünün gelişmelerini konuşmak değil; önümüzdeki dönemin risklerini, fırsatlarını ve yeni güç dengelerini farklı tarafların perspektifinden tartışmaya açmak.

Markalar açısından yeni dönem: İnsanların tercihi yeterli olacak mı?

Dönüşümün iş dünyası açısından en kritik boyutlarından biri yapay zekânın karar süreçlerindeki artan rolü.

Arama, öneri ve kişiselleştirme sistemlerinin gelişmesiyle birlikte markaların karşısına yeni bir soru çıkıyor:

Gelecekte bir markanın insanların tercih ettiği marka olması yeterli olacak mı, yoksa yapay zekânın da önerdiği marka olması mı gerekecek?

Bu soru pazarlamadan çok daha geniş bir alanı ilgilendiriyor.

Çünkü algoritmaların görünürlüğü, yapay zekânın önerileri ve platformların ticaret modelleri; markaların müşteri kazanma biçiminden medya yatırımlarına, itibar yönetiminden rekabet stratejilerine kadar birçok alanı değiştirme potansiyeli taşıyor.

WSMS, bu nedenle sosyal medyayı yalnızca iletişim kanalı olarak değil, yeni ekonominin ve yeni rekabet düzeninin önemli bileşenlerinden biri olarak ele alacak.

Dijital güven de zirvenin gündeminde

Teknolojinin yarattığı fırsatların yanında yeni riskler de büyüyor.

Deepfake teknolojileri, yapay içerikler, dezenformasyon, dijital kimlik, kişisel veriler ve algoritmik karar sistemleri; bireyler kadar şirketleri, kamu kurumlarını ve platformları da ilgilendiren yeni bir güven tartışması yaratıyor.

Gerçek ile yapay arasındaki sınırın giderek belirsizleştiği bir dünyada güven nasıl korunacak?

Bu soru da WSMS 2026'nın temel tartışma alanlarından biri olacak.

“Yeni dönemi tek bir tarafın perspektifinden konuşmak artık yeterli değil”

World Social Media Summit'i düzenleyen Altın Kentler Federasyonu Başkanı Cenap Tuncer, sosyal medyada yaşanan dönüşümün sektörler arasındaki sınırları ortadan kaldırdığına dikkat çekti.

Tuncer, zirvenin yaklaşımını şöyle değerlendirdi:

“Sosyal medya artık yalnızca sosyal medyanın konusu değil. Yapay zekâdan ticarete, marka yönetiminden kamu iletişimine, medyadan toplumsal güvene kadar çok geniş bir alanı etkiliyor. Bu ölçekte bir dönüşümü yalnızca platformların, markaların, ajansların ya da teknoloji dünyasının perspektifinden konuşmak yeterli değil. World Social Media Summit'i, bu dönüşümün bütün taraflarının birbirini dinlediği, farklı görüşlerin karşılaştığı ve geleceğe ilişkin yeni fikirlerin ortaya çıktığı uluslararası bir buluşma noktası olarak konumlandırıyoruz.”

Tuncer, İstanbul'un zirvenin uzun vadeli vizyonundaki yerine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

“Hedefimiz yalnızca üç günlük bir zirve düzenlemek değil. İstanbul'dan dünyaya açılan, sosyal medyanın ve dijital ekonominin geleceğine ilişkin önemli tartışmaların yapıldığı, iş birliklerinin ve yeni fikirlerin geliştiği sürdürülebilir bir uluslararası platform oluşturmak.”

İstanbul'da üç günlük buluşma

World Social Media Summit 2026, 03–05 Aralık 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Ana sahne oturumlarının yanı sıra workshop'lar, fuar ve deneyim alanları, gençlik buluşmaları ve networking etkinliklerinin yer alacağı zirvede, sosyal medyanın yeni ekonomisi ve geleceğin dijital dünyası farklı boyutlarıyla ele alınacak.

Zirvenin programı, konuşmacıları ve katılımcı kurumlarına ilişkin açıklamaların önümüzdeki dönemde kademeli olarak kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.