Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuracaklar aman dikkat! TOKİ'den uyarı geldi

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuracaklar aman dikkat! TOKİ'den uyarı geldi
Güncelleme:
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, "Yüzyılın Konut Projesi" için sahte başvuru ve para talebi girişimlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

  • TOKİ'nin "500 Bin Sosyal Konut Projesi" başvuruları 10 Kasım 2025'te başlayacak ve 19 Aralık 2025'te sona erecek.
  • Başvurular T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası şubeleri veya e-Devlet üzerinden yapılabilir ve başvuru bedeli 5 bin liradır.
  • TOKİ, vatandaşları sahte başvuru ve para taleplerine karşı uyardı ve ödemelerin yalnızca resmi bankalar aracılığıyla yapılması gerektiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başvuru süreci yaklaşırken vatandaşları, sahte başvuru ve para talebi girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLAYACAK

TOKİ, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "500 Bin Sosyal Konut Projesi" başvurularının 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacağı hatırlatıldı. Kurum, başvuruların yalnızca resmi kanallar üzerinden kabul edileceğini vurguladı.

Açıklamaya göre başvurular; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar, 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru bedeli ise 5 bin lira olacak.

"RESMİ BANKALAR DIŞINDA KİMSEYE ÖDEME YAPMAYIN"

TOKİ'nin uyarısında son dönemde sosyal medya platformlarında ve sahte internet sitelerinde görülen dolandırıcılık girişimleri yer aldı. Açıklamada, "Sosyal medya linklerine, sahte internet sitelerine ve mesajlara itibar etmeyiniz. Resmi bankalar dışındaki kişi veya hesaplara ödeme yapmayınız." ifadelerine yer verildi.

Kurum ayrıca, resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi dışında hiçbir platformda para talebi, ön kayıt ya da ayrıcalıklı başvuru hakkı gibi uygulamaların bulunmadığını kaydetti.

TOKİ'den yapılan uyarı şu şekilde;

Sosyal konut projesine başvuracaklar aman dikkat! TOKİ'den uyarı geldi

Umut Halavart
Haberler.com / Emlak
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Daha 250.000 konutların bazıları teslim edilmeye başlanırken çoğunun inşaatına bile başlanmadı. Biri bitmeden birine başlamak nedir?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

çok merak ediyorum aranızda aklı başında bir kişi bile yokmu hala ısrarla millete ev satmaya çalışıyorlar ben size çocuğa anlatır gibi anlatayım evleri yapacaksın herşeyi bitecek hiç evi olmayan kirada oturanlar oraya taşınıp aylık kiralarını ödeyecek siz bunu yaptığınızda kiralık ev talebi düşecek ev kiralarıda normal hale gelecek işte sizin işinize gelmeyen kısım bu son kısmı fiyatlar düşecek siz zarar edeceksiniz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
