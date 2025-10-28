Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuracaklar aman dikkat! TOKİ'den uyarı geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başvuru süreci yaklaşırken vatandaşları, sahte başvuru ve para talebi girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLAYACAK

TOKİ, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "500 Bin Sosyal Konut Projesi" başvurularının 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacağı hatırlatıldı. Kurum, başvuruların yalnızca resmi kanallar üzerinden kabul edileceğini vurguladı.

Açıklamaya göre başvurular; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar, 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru bedeli ise 5 bin lira olacak.

"RESMİ BANKALAR DIŞINDA KİMSEYE ÖDEME YAPMAYIN"

TOKİ'nin uyarısında son dönemde sosyal medya platformlarında ve sahte internet sitelerinde görülen dolandırıcılık girişimleri yer aldı. Açıklamada, "Sosyal medya linklerine, sahte internet sitelerine ve mesajlara itibar etmeyiniz. Resmi bankalar dışındaki kişi veya hesaplara ödeme yapmayınız." ifadelerine yer verildi.

Kurum ayrıca, resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi dışında hiçbir platformda para talebi, ön kayıt ya da ayrıcalıklı başvuru hakkı gibi uygulamaların bulunmadığını kaydetti.

TOKİ'den yapılan uyarı şu şekilde;