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İzmir'de jandarmadan 'Trafik Haftası' etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Ali İhsan Çiftçi - Genel
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İzmir'de jandarmadan 'Trafik Haftası' etkinliğiİZMİR İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası çerçevesinde bir alışveriş merkezinde etkinlik gerçekleştirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'de jandarmadan ' Trafik Haftası' etkinliği

İZMİR İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası çerçevesinde bir alışveriş merkezinde etkinlik gerçekleştirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Balçova ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde stant açtı. Trafik timleri tarafından açılan stantta, trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunurken jandarma ekiplerinin trafik denetimlerinde kullandığı teknolojiler de sergilendi. Standı ziyaret eden vatandaşlara bilgilendirici broşür ve dergiler de dağıtıldı.

'Tahmin' ve 'Tut'a özel ilgi

Öte yandan etkinlikte jandarma arama kurtarma köpekleri 'Tahmin' ve 'Tut' özel gösteri yaptı. Jandarma köpeklerine başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlar ilgi gösterdi.

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Genel

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