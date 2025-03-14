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SON DAKİKA: Gram altın fiyatı ne kadar? Şu an altın piyasası ne durumda, altın yükseldi mi? 14 MART CUMA ALTIN FİYATLARI CANLI!

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?Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında kayda değer değişimlere yol açıyor. Peki, 14 Mart 2025 tarihinde altın fiyatları nasıl şekillendi? 13 Mart altın kuru nasıl kapatıldı? İşte detaylar…?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergileri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara yol açarken piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları dikkatli olmaya yönlendiriyor. Peki, 14 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün çeyrek altın kaç TL? Yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat09:24 itibariyle yüzde 0,01 artarak 3518,49'dan işlem görüyor.

SON DAKİKA: Gram altın fiyatı ne kadar? Şu an altın piyasası ne durumda, altın yükseldi mi? 14 MART CUMA ALTIN FİYATLARI CANLI!Gram altın fiyatı ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat09:24 itibariyle yüzde -0,19 değer kaybıyla 5691,04'ten işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat09:24 itibariyle yüzde -0,19 değer kaybıyla 11382,07'den işlem görüyor.

SON DAKİKA: Gram altın fiyatı ne kadar? Şu an altın piyasası ne durumda, altın yükseldi mi? 14 MART CUMA ALTIN FİYATLARI CANLI!Şu an altın piyasası ne durumda

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat09:24 itibariyle yüzde -0,19 değer kaybıyla 22729,01'den işlem görüyor.

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat09:24 itibariyle yüzde -0,19 azalarak 2983,31'den işlem görüyor.

SON DAKİKA: Gram altın fiyatı ne kadar? Şu an altın piyasası ne durumda, altın yükseldi mi? 14 MART CUMA ALTIN FİYATLARI CANLI!Altın yükseldi mi

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3510 liradan alınırken 3563 liradan satılıyor.

SON DAKİKA: Gram altın fiyatı ne kadar? Şu an altın piyasası ne durumda, altın yükseldi mi? 14 MART CUMA ALTIN FİYATLARI CANLI!
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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